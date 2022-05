Feira de padaria na Fenac

Começa amanhã e segue até quinta-feira na Fenac em Novo Hamburgo a 3ª Sulserve - Feira de Padaria, Gastronomia e Hotelaria. Nos três dias, o evento profissional acontecerá das 13h às 20h e reunirá fabricantes e fornecedores do segmento, gerando networking e novas oportunidades de negócios. Entre os espaços gratuitos de conhecimento para os visitantes, está o Fórum Sulserve, que contará com palestras diárias reunindo profissionais renomados do meio com temáticas variadas, como panificação natural, confeitaria, inovações no mundo hoteleiro e tendências na alimentação. Mais informações pelo site www.sulserve.com.br.

Cozinha Fritz & Frida

Fritz & Frida lança nova temporada da série Cozinha Fritz & Frida, desta vez com o tema "Cozinha para todos". É uma culinária simples e acessível com ingredientes facilmente encontráveis. Divididos em 3 temáticas - Cozinha para todos os dias; Cozinha para todos - Edição Veg; e Cozinha para todos os momentos especiais - os vídeos serão postados nas redes sociais da marca, um de cada temática por mês.

A RGE nas escolas

Cerca de 150 mil alunos de escolas públicas do RS já foram beneficiados com o projeto RGE nas Escolas, chegando a mais de 250. O objetivo é capacitar educadores para difundir a cultura da eficiência energética e o desenvolvimento sustentável, gerando mudança de hábitos em relação à energia limpa por parte dos alunos, famílias e educadores.

O Caminho das Pipas

Lançada em Rolante (RS) semana passada a Associação Caminho das Pipas (Acapi) com vistas a preservar a colonização italiana e fomentar o comércio, o enoturismo e o turismo rural no Vale do Paranhana. Na cerimônia, a entidade apresentou sua logomarca e o primeiro rótulo de vinho: o De Sti Ani, que significa "de antigamente" na língua Talian. O Caminho das Pipas é um roteiro turístico que fica no distrito de Boa Esperança.

Caminhões elétricos

A JBS lança seu mais novo negócio: é a No Carbon, empresa especializada na locação de caminhões 100% elétricos, em linha com seu compromisso de ser Net Zero em 2040. A empresa atuará inicialmente nas operações logísticas da própria JBS, atendendo a distribuição de produtos de Friboi, Seara e Swift.

Vipal Borrachas na Itália

A gaúcha Vipal Borrachas, cada vez mais reconhecida no exterior, passou a ter a Carloni Tires SRL como distribuidora de seus manchões e reparos para pneus na Itália. Com 79 anos de história, a Carloni Tires, da cidade de Umbria, é uma das maiores e mais antigas reformadoras de pneus do seu país e conta com uma posição estratégica, no coração da Itália, que a ajuda a realizar com eficiência a logística de seus produtos em todo território italiano e Europa, incluindo ilhas e Oriente Médio.