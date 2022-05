A capital da inovação

Ao encerrar as atividades no entardecer desta sexta-feira, além do pôr do sol no Cais Mauá, o público leva como lembrança o espírito empreendedor que pulsa na Capital. O South Summit colocou a cidade na vitrine internacional, como importante destino de negócios de inovação. O que era restrito às universidades, laboratórios, e parques tecnológicos, começa a estar ao alcance de novas comunidades. Temas como sustentabilidade, comércio eletrônico e atuação em rede marcaram as rodas de conversa entre os participantes, além da expectativa de que os galpões, agora revitalizados, sejam usados para futuros eventos. "As conexões já estão acontecendo", celebrou María Benjumea, fundadora do Summit, ao comemorar a realização da primeira edição fora da Espanha.

Da lona para sacola

Lojas Pompéia recolhe desde 2011 as lonas de banners e de mídia externa transformando-os em sacolas sustentáveis usadas em diversas ações da marca. Já foram confeccionadas mais de 20 mil sacolas, reduzindo o uso de matéria-prima e o descarte de resíduos. Com estas ações, a empresa evita o desperdício e enfatiza sua responsabilidade com o meio ambiente.

Almoço com a mãe

Uma das opções para celebrar o Dia das Mães para evitar filas é almoço em hotel, alguns dos quais se prepararam para isso. Entre eles, o Clos Du Molin no Hilton. Ele oferece cardápio de três estações, uma com pratos frios, uma com pratos quentes e uma dedicada somente às sobremesas.

Retorno da Fenakiwi

A 24ª Fenakiwi, que ocorre de 07 a 24 de julho (sexta, sábados e domingos), no Parque Cinquentenário, em Farroupilha, é também uma oportunidade para a retomada dos negócios. Faltando menos de três meses para o evento, 75% dos espaços para a feira multissetorial já foram comercializados e 100% da gastronomia.

Alto padrão em Itaara

Inspirado nos melhores condomínios fechados do Brasil, o residencial Itaara Reserve - Condomínio Serra Clube propõe nova experiência de lazer e bem-estar, surpreendendo o Estado. Desenvolvido pela Construtora Itaara, ele tem um projeto urbanístico, paisagístico, arquitetônico e interiores do Lineastudio Arquiteturas. São 199 lotes residenciais amplos, cuja ocupação fica no entorno de grandes lagos.

Legado para Porto Alegre

Proprietária de prédios icônicos como o Hospital Humaniza, o Cine Avenida e o Edifício Guaspari, todos na capital gaúcha, a Dallasanta é uma das 22 empresas integrantes do grupo Parceiros de Infraestrutura, que junto, com a prefeitura de Porto Alegre e o governo do Estado, colaborou com a reforma de pavilhões do Cais Mauá para o recebimento do South Summit Brazil. A obra, que contou com a contribuição de R$ 1,5 milhão dos parceiros, vai ficar como legado para os porto-alegrenses.