Dia das Mães Bourbon

Neste Dia das Mães, a rede Bourbon lança a campanha Doce Dia das Mães. Na promoção, que segue até 10 de maio, a cada R$ 400,00 em compras realizadas nos shoppings da rede, os clientes recebem um número da sorte e concorrem a 15 vales-compras de R$ 20 mil cada e a 20 kits da Tramontina, contendo 11 itens, entre eletrodomésticos e acessórios. Ao todo, serão 35 contemplados, e cada número da sorte permite que o participante concorra tanto aos vales-compras quanto aos kits. Para receber o número da sorte, os clientes devem baixar o app do Bourbon Shopping e fazer o cadastro das notas fiscais.

Competição de startups

A Competição de Startups, maior destaque da programação do South Summit, demonstra a atuação do Sebrae RS no fortalecimento das empresas do RS. Das 50 finalistas, 17 são gaúchas, sendo 13 integrantes do programa de aceleração de startups da organização. A competição recebeu mais de mil inscrições, 45% delas de empresas brasileiras e 55% de outros países.

Parque PradoTech

O parque tecnológico PradoTech, de Gravataí, criado em dezembro passado pelo empresário gaúcho Carlos Gerdau Johanpeter e a ex-diretora do Tecnosinos, Susana Kakuta, estará no South Summit. Uma das suas novidades é a mentoria exclusiva dos fundadores para a startup que apresentar o melhor projeto durante o evento. A outra é de já contar com um fundo de investimento de R$ 20 milhões.

Pagamentos no Brasil

A fintech PagBrasil, com sede em Porto Alegre e unidades em Barcelona e Singapura, está confirmada para o painel "Shaping the Future of Payments", que irá apresentar o ecossistema de pagamentos digitais do Brasil. Alex Hoffmann, CEO e cofundador da fintech, participará do painel, que terá mediação de Versione Souza, CEO da Phi. O painel ocorre às 15h de hoje (05) na Arena Stage - palco principal do South Summit Brasil.

Combustível Legal

A Braskem associou-se ao Instituto Combustível Legal, que visa promover discussões com a sociedade, governo, judiciário e legisladores sobre a importância do combate ao comércio irregular de combustíveis, entre outros pleitos do segmento. O setor é um dos maiores arrecadadores de impostos no país.

Fábrica de esquadrias no 4º Distrito

A Zardo acaba de inaugurar sua fábrica de esquadrias no 4º Distrito de Porto Alegre em espaço de 2.300 m2 com a tecnologia alemã de perfis Kömmerling, pioneira no desenvolvimento de produtos de PVC. Foi em evento com uma instalação exclusiva de som e luzes para sua apresentação. O projeto teve curadoria geral do Xarão em cocriação com a empresa Modular. Foram instalados 20 pontos de luz no pavilhão principal e criadas 30 cenas em 360º para exibição de 6 minutos. No salão principal, a noite teve trilha sonora de jazz.