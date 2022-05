Câmara aprova telessaúde

A Câmara dos Deputados aprovou semana passada o projeto de lei nº 1998, que regulamenta a prática da telessaúde no Brasil. A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) enxerga com otimismo esse avanço. "Aplausos para os deputados federais. O projeto viabiliza a telemedicina no Brasil, esperança de melhoria no acesso à saúde, especialmente para os rincões distantes", comentou o diretor executivo, Antônio Brito. Em recente webinar, a entidade realizou enquetes junto à audiência de mil inscritos e 88% dos participantes concordaram com a necessidade da sua regulamentação. Perguntados se os profissionais estão preparados, 60% responderam que "em parte". Já para 30% deles, a pandemia serviu para essa capacitação.

Guia do investidor

O Legal Partner do South Summit Brasil está lançando o guia "Fazendo Negócios no Brasil "em português, espanhol e inglês. O manual é prático, trazendo aos investidores perguntas e respostas às principais dúvidas sobre a realização de investimentos no país. e pode ser acessado em cmtadv.com.br/pt/southsummitbrazil "

Cidade Feita de Rio

O Guaíba é o tema central da exposição que encerra a ação cultural "Cidade Feita de Rio", apresentada pela Smart Arquitetura. Com inauguração marcada para hoje na Câmara Municipal de Porto Alegre, a mostra reúne fotos que exploram novos olhares para o Guaíba, sua força e sua contribuição para a paisagem da capital gaúcha. São 60 obras de 40 fotógrafos, com imagens inspiradoras, muito além do esperado pôr do sol.

O melhor trimestre

A Bebidas Fruki comemorou recentemente 98 anos com o melhor trimestre em crescimento de vendas da sua história: 36,6% sobre os três primeiros meses de 2021. A linha de refrigerantes Fruki e a Água da Pedra, premiadas no Marcas de Quem Decide 2022, foram os principais puxadores desse desempenho.

Vestibular da Estácio

A Estácio realizará dias 6 e 7 deste mês mais uma edição do Megavestibular. Os classificados poderão receber até 60% de bolsa durante todo o curso de graduação. Para quem já está na graduação, mas deseja mudar para a Estácio, vale conferir as condições diferenciadas da transferência. As condições e os cursos disponíveis no site estácio.br.

Lovin'Wine capta R$ 2,49 milhões

Lovin' Wine de Porto Alegre concluiu sua rodada de continuação na CapTable, maior cubo de investimentos em startups do Brasil, levantando R$ 2.499 milhões de 398 investidores. A rodada foi concluída em um dia, com apenas 9 horas de divulgação. Os investimentos servirão para acelerar ainda mais a escalada do negócio. Em 2021, a empresa registrou uma expansão de 149% em seu faturamento, vendendo mais de 140 mil latas de vinhos, aumentou em 134% sua base de clientes ativos e, em um ano cresceu 149%.