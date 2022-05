Construtora veio para ficar

Reconhecida como a 42° maior construtora do país pelo ranking INTEC, que leva em conta a quantidade total de metros quadrados construídos, a Construarte finalizou recentemente duas obras na capital gaúcha: um edifício residencial na Avenida João Pessoa e um hotel no bairro Moinhos de Vento. Em andamento, são mais três, nos bairros Mont'serrat, Menino Deus e Farroupilha. Os gestores da empresa avaliam que a região possui áreas com grande potencial de venda e desenvolvimento de projetos por parte das incorporadoras, mas escassez de mão-de-obra, área que buscam suprir e aliar forças. A Construarte tem 50 anos no mercado e sede em Igrejinha, Vale do Paranhana (RS).

Festival de vinhos

O Festival Gastronomia & Vinhos será itinerante este ano, segundo o diretor da Blue Show, Alexandre Rangel. Em Lajeado, ocorre de 20 a 22 deste mês no Parque dos Dick com entrada gratuita. Os pratos e vinhos serão harmonizados com muita solidariedade. A cada ticket vendido à gastronomia, 5% do valor será revertido para entidade beneficente do município, no cashback solidário.

Moda íntima de luxo

A Intimissimi Caxias do Sul realiza seu primeiro evento presencial nesta terça (03), no Shopping Villagio Caxias. Inaugurada em dezembro de 2019, a grife italiana de moda íntima do Grupo Calzedonia Spa, liderada por Alexandre e Silvana Dartiballi, tem apostado em bom pós-venda para fidelizar o cliente que frequenta a loja física e garantir expansão de 50% nas vendas.

Restaurante oficial

Tulipa Festa da Uva é o restaurante oficial da 24ª edição das Surdolimpíadas de Verão, que ocorre em Caxias do Sul, de 1 a 15 de maio, pela primeira vez na América Latina. Neste período, ele ficará aberto só aos participantes do evento oriundos de mais de 79 países. A unidade do Centro seguirá atendendo o público em geral.

Cartilha LGBTQIA .

O escritório TozziniFreire preparou, em parceria com o Instituto Taturana e outras organizações, uma cartilha para apresentar de forma didática e visual as recentes mudanças nos direitos e deveres de pessoas LGBTQIA , construída em linguagem neutra e inclusiva para torná-la de mais fácil compreensão às escolas e à sociedade. Acesso no site limiarfilme.com.br

O ESG no South Summit

O diretor-geral da CMPC no Brasil, fabricante de celulose em Guaíba (RS), Mauricio Harger, será um dos palestrantes do South Summit, nesta quarta-feira, primeiro dia do evento. Será no painel sobre "como o ESG (estratégia baseada no ambiental, social e governança) ajuda na transição para uma economia verde". Ele contará com a mediação de Daniela Giffoni e participação de outros profissionais de empresas que desenvolvem práticas sustentáveis. O South Summit acontece no Cais do Porto em Porto Alegre.