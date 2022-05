Os sete vinhos lendários

Miolo Wine Group de Bento Gonçalves apresentou ao mercado neste sábado a coleção dos Sete Vinhos Lendários no Spa do Vinho do Vale dos Vinhedos com 40 convidados. Eles são da Safra 2020, considerada a Safra das Safras, segundo o diretor superintendente, enólogo Adriano Miolo. Assim como a de 2018, ela foi lendária porque superou todas as expectativas nos quatro terroirs onde a empresa produz: 1. Miolo Merlot Terroir - Vale dos Vinhedos (Miolo). 2. Miolo Testardi Syrah - Vale do São Francisco (Terranova). 3. Miolo Quinta do Seival Castas Portuguesas - Campanha Meridional (Seival). 4. Miolo Vinhas Velhas Tannat - Campanha Central (Almadén). 5. Miolo Sebrumo Cabernet Sauvignon - Campanha Meridional (Seival). 6. Miolo Lote 43 - Vale dos Vinhedos (Miolo). 7. Miolo Sesmarias - Campanha Meridional (Seival).

Usinas fotovoltaicas

De olho em um mundo mais sustentável, a Unicred Integração de Caxias do Sul lança o projeto Energia Solar, com a construção de duas usinas fotovoltaicas voltadas à captação de energia exclusiva para uso em suas Unidades de Negócios, já inauguradas, uma em Rio Grande e uma na Rota do Sol, a 45 minutos da sede.

Tecnologia e música

O Sindicato das Empresas de Informática do RS (Seprorgs) realiza amanhã às 19h 30m o Seprorgs on the Rock, evento que reúne tecnologia, networking e música, com banda ao vivo formada só por profissionais da Economia Digital. No Instituto Caldeira, em Porto Alegre, com entrada grátis, mas confirmando presença.

Alimento saudável

Caxias do Sul passará a contar com novo empreendimento de alimentação saudável a partir do dia 12 este mês, desde sanduíches a pratos mais sofisticados. É a primeira franquia Flow do estado localizado no edifício Pharos, investimento de R$ 400 mil e geração de 10 empregos diretos.

Feira Gen do Swan

O Swan Generation promove ao lado de sua sede na rua 24 de Outubro 1611, Porto Alegre, nas quintas-feiras, a partir da próxima, a Feira Gen com artesanato, semi jóias, arte em papel, plantas ornamentais, acessórios pet, geleias, produtos orgânicos e brechó. É para ajudar os pequenos empreendedores e uma opção de lazer para seus hóspedes.

Preço dos imóveis acima da inflação

O metro quadrado dos imóveis residenciais à venda em Porto Alegre nos 12 meses encerrados em março valorizou 14,9%, acima portanto dos 11,3% da inflação acumulada no período. Na prática, ele avançou da média de R$ 5 mil entre março de 2021 e R$ 5,8 mil em março de 2022, conforme levantamento da Loft Analytics, núcleo da startup Loft. O estudo levou em conta os 20 bairros com maior volume de transações no período e a mediana do preço dos imóveis anunciados. Em São Paulo (9,2%) e Rio (8,8%) ficou abaixo do IPCA.