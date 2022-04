Expansão para Portugal

Já está de portas abertas desde esta quinta em Lisboa a unidade internacional do Escritório CMT - Carvalho, Machado e Timm Advogados. A expansão do escritório gaúcho para Portugal representa um elo importante com o grupo crescente de brasileiros que veem Lisboa como um hub de entrada para a distribuição de seus produtos e serviços no mercado europeu. A internacionalização é também uma oportunidade de inserção em países africanos, especialmente os de língua portuguesa. O objetivo é ser uma ponte, tanto para assessorar as empresas do outro lado do Atlântico, que buscam ingressar no mercado brasileiro, quanto para apoiar os brasileiros que mostram interesse nos negócios em Portugal, explica Rafael Bicca Machado, sócio-fundador do CMT.

A Gaiga Advocacia

Gaiga Advocacia de Porto Alegre está ampliando a sede para 400m2, idealizada para melhorar a capacidade de atendimento das demandas já contratadas. Em paralelo, com a estruturação de processo de M&A, a Gaiga Advocacia busca incrementar o mix de produtos, marcando nova fase que espera dobrar o número de empresas atendidas e 50 novos empregos.

Segurança dos dados

A Netfive, empresa com foco em segurança da informação, cresceu 35% no primeiro trimestre, resultado que reflete a preocupação dos executivos de empresas com a proteção de dados, já que a principal demanda foi o vCISO (Virtual Chief Information Security Officer). É uma solução exclusiva, que entrega toda a estrutura de uma área de Segurança da Informação, conforme as necessidades de cada negócio.

Festival gastronômico

Até 22 de maio, a Capital recebe a 13ª edição da Porto Alegre Restaurant Week, um dos maiores festivais gastronômicos do país, onde mais de 15 restaurantes de alta gastronomia irão oferecerão menus especiais a preços únicos: entrada, prato principal, e sobremesa a partir de R$ 49,90 A lista está em https://restaurantweek.com.br/.

As pesquisas clinicas

O projeto de lei 7082/2017 já pode ser apreciado pelo plenário da Câmara Federal depois de aprovada sua tramitação em caráter de urgência. A proposta moderniza a pesquisa clínica envolvendo seres humanos e pode trazer mais recursos para o setor e mais agilidade para o tratamento e a cura de muitas doenças.

Novo curso de sommelier profissional

Já estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso de Sommelier Profissional do ano na Serra gaúcha, anuncia a regional gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS). É o 14ª na modalidade presencial desde a criação da entidade em 2015. Ele vai de 8 de julho deste ano a 5 de fevereiro de 2023. Ao final, os formados também receberão a certificação internacional da Association de la Sommellerie Internationale (ASI), com sede na França.