A Delta no South Summit

A gaúcha Delta Global, uma das empresas selecionadas para a competição de startups do South Summit Brasil, que acontece em Porto Alegre, de 4 a 6 de maio, leva para a disputa seu ecossistema de serviços e tecnologia para frotas e mobilidade. Referência nacional no mercado de seguros e transportes, e usando hardwares e softwares próprios, conectados a uma rede superior a 5 mil prestadores de serviços, ela proporciona uma experiência one-stop-shop para seguradoras, transportadoras e frotistas. As soluções ampliam a qualidade dos serviços e geram um dos maiores BigData do mercado de mobilidade da América Latina para a criação de modelos de previsibilidade e inteligência artificial, melhorando a disponibilidade de frota e buscando a redução de acidentes.

Internacionalização

O South Summit será um marco para as startups e o empreendedorismo do Estado. Por isso, por ser a Delta Global, uma empresa com relevância nacional e nascida aqui no Estado, é obrigada a participar desse momento, levando também suas projeções de novos produtos e tecnologias em desenvolvimento, além dos planos de internacionalização, segundo o CEO Nicolas Galvão.

Tratamentos de pele

Clínica Fernanda Bassanesi, de Caxias do Sul, acaba de adquirir o Lavieen, equipamento único na Serra gaúcha, com cinco ponteiras para diferentes tipos de procedimentos, desde melasmas, olheiras, manchas claras e escuras, oleosidade, acne e irregularidades da pele a tratamentos para calvície feminina e masculina. O investimento foi de R$ 400 mil.

A Capital em debate

A Nau Live Spaces, no bairro São Geraldo, foi o espaço escolhido para debater os caminhos e o futuro de Porto Alegre às 19h desta quarta-feira com a presença do professor Josep Piqué consultor internacional do Pacto Alegre. O evento apresentará algumas das experiências já em desenvolvimento na Capital.

Descontos no shopping

O Quarta Shop&Music, projeto semanal do Praia de Belas Shopping, ocorre nesta quarta em duas lojas ao mesmo tempo, voltadas para compras do Dia das Mães. É na Coliseu e Boticário. A primeira oferecerá descontos de 10% em toda a loja e a segunda produtos com até 30% de desconto.

Importação de bens de capital

A nova redução de alíquotas de importação de bens de capital mostra que o Brasil não tem uma visão clara da importância de produzir esses equipamentos no país, gerando riquezas e empregos aqui, segundo o vice-presidente da Abimaq-RS, Hernane Cauduro. Ao reduzir as alíquotas dos produtos finais sem antes diminuir as alíquotas de importação dos insumos necessários à sua fabricação, o governo aumenta ainda mais o Custo Brasil.