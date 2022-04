Conserto em vez do novo

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

A venda de celulares caiu 6,7% no terceiro trimestre de 2021, de acordo com a International Data Corporation (IDC). Ao mesmo tempo chamou a atenção. no ano passado, o crescimento da busca pela expressão 'manutenção de celulares', segundo o Google Trends. Para a empresária da área de assistência técnica, Michele Amorim, essa mudança de hábito tende a se intensificar nos próximos meses. "É um setor que atende a todos. Por sua vez, os consumidores entendem que o serviço é benéfico para o bolso e o meio ambiente." Isso porque, conforme a empresa SmartPlay, em 2021 consertos foram 70% mais econômicos e não geram lixo eletrônico como um novo.

A reciclagem em alta

A 2ª edição do Braskem Recicla, que esteve no Centro de Porto Alegre, arrecadou 3,8 toneladas de resíduos sólidos, quase quatro vezes a da edição de 2021. O material recolhido e a prestação de serviço de integrantes da Associação de Catadores e Recicladores da Vila Chocolatão renderam à entidade R$ 11.602,33, ou 11,6% mais do que o estimado.

Abertura das cidades

Abrir a cidade a empreendedores acelera o desenvolvimento e gera empregos. Pelo menos foi o que atraiu para Minas do Leão (RS) uma fábrica de bolsas de couro da Axyoonbrazzil com 40 novos postos de trabalho neste ano e a injeção de R$ 1,2 milhão na economia local até 2025, segundo a prefeita Sílvia Lasek. A estratégia usada foi um programa de incentivos a empresas, destaque para o distrito industrial.

Pesquisa patrimonial

Consolidada em Caxias do Sul e com posto de atendimento em Santa Maria, a AR Master Sul superou a marca de 70 mil pesquisas de bens móveis e imóveis desde sua implantação em 2015 até março deste ano. A empresa, que é também especializada em Certificação Digital, atende clientes de todo o Brasil.

Uso do Pix no Tecon

A Wilson Sons acaba de adicionar o Pix como opção de transação bancária em operações do Tecon Rio Grande. O novo serviço realiza transferências e pagamentos em tempo real, todos os dias da semana, em qualquer horário. Além de ser realizado pelo Teconline, portal próprio do terminal, é possível acompanhar todo o processo pelo portal devido à rastreabilidade da operação.

O Festiqueijo está de volta

Carlos Barbosa (RS) retoma este ano seu Festqueijo, agora já na 31ª. Edição, passados 2 anos de intervalo decorrente da pandemia. Será das sextas aos domingos de 01 a 31 de julho. Seu lançamento oficial em Porto Alegre acontecerá às 19h 30m desta quarta-feira no Foyer do Teatro Bourbon Country. Em 2019, o público foi de quase 30 mil pessoas que consumiram 12.600 kg de queijo, 33.600 garrafas de vinhos e espumantes e 4.948 kg entre polenta, espetinho, galeto e salsichão. A organização espera para este ano um público 20% superior.