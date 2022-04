Até o uso do imóvel

A Suder Negócios Imobiliários lança o Suder Select, iniciativa inédita no RS, que a torna parceira do seu cliente não apenas na compra do imóvel, mas de todo o processo necessário ao seu uso efetivo. Com esse objetivo a imobiliária formou uma carteira de fornecedores credenciados que estão relacionados às diferentes etapas de compra, decoração e ocupação do imóvel, visando a plena realização do sonho do cliente ao adquiri-lo, seja para moradia ou investimento. Fazem parte do Suder Select, serviços de engenharia, arquitetura e personal organizer; lojas de decoração e móveis planejados; empresas de mudança e até pet care para o dia da mudança, entre outros fornecedores.

Presente na Agrishow

A empresa gaúcha GTOP-GBR vai participar da 27ª edição da Agrishow, de 25 a 29 de abril, em Ribeirão Preto. A feira é considerada a principal do segmento no Brasil e a segunda maior da América Latina. A GTOP-GBR irá apresentar produtos e soluções que auxiliam o agricultor na manutenção do maquinário agrícola.

Prevenção à cegueira

O Grupo São Pietro Saúde de Porto Alegre realizará um evento especial alusivo ao Abril Marrom, considerado o mês de combate e prevenção à cegueira. Com transmissão gratuita no YouTube e transmitida do auditório do Hospital Banco de Olhos, a live terá como tema "É possível prevenir a cegueira?". É a partir das 19h30 do dia 19 deste mês.

Assistência a idosos

A Tecnosenior, empresa de Porto Alegre, desenvolvedora do Vidafone botão que pode ser usado como pingente ou pulseira destinado principalmente a idosos para chamar ajuda em situações de emergência, como acidentes domésticos ou problemas de saúde prevê investimento de R$ 800 mil até o fim deste ano na expansão de vendas e desenvolvimento de novas tecnologias.

O Sul em Dança volta

Após dois anos afastado dos palcos e da plateia, o Sul em Dança - um dos maiores festivais de dança do Brasil - retorna de forma presencial no Teatro do Sesi em Porto Alegre de 27 a 30 de maio. Ele já reuniu mais de 59 mil bailarinos, em 9 mil obras coreográficas. A última edição foi em 2020 no formato online. Em 2021, não realizou o evento, devido à segunda onda da pandemia no país.

Loja para praticantes do skate

Pioneira no segmento de streetwear em Porto Alegre, a Callohã inaugura no Bourbon Shopping Wallig sua mais nova unidade, apresentando a nova identidade visual com paredes decoradas de pinturas que imitam grafite e os próprios skates e acessórios expostos de forma a trazer a sensação de se estar nas pistas. A Callohã surgiu há 32 anos, explorando o urban skate, apresentando a moda das pistas e trazendo aos consumidores o estilo dos praticantes do skate, com roupas despojadas e de estilo inconfundível.