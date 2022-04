Oportunidades em Canoas

Moradores de Canoas, que estão desempregados, poderão se inscrever na 4ª edição do Programa Oportunidade Canoense. A iniciativa promovida pela prefeitura local fornece 80 passagens gratuitas a cada um deles, que está atrás de uma oportunidade de emprego. Para receber o benefício, o interessado terá que se inscrever, de 18 de abril a 4 de maio, no site www.canoas.rs.gov.br. O programa já contemplou 3.557 canoenses nas três edições anteriores. A meta é beneficiar até dez mil pessoas em vulnerabilidade social. Quem não puder fazer a inscrição pela internet, poderá fazê-lo de forma presencial, nas cinco subprefeituras e quatro Centros de Referência de Assistência Social do município.

Gelato por tele-entrega

Após três meses de operação no Moinhos de Vento, a marca de gelato Santino, originária de Santa Maria, dá mais um passo para conquistar o paladar e o coração dos porto-alegrenses. A partir deste mês, passa a oferecer o serviço de tele-entrega pelo Ifood em diversas opções de tamanhos e sabores, além das casquinhas e milk-shake.

Venda do Pet Support

O Pet Support, maior grupo hospitalar veterinário do Rio Grande do Sul, acaba de ser incorporado pelo Grupo Pet Care, maior rede veterinária do país e primeira rede de hospitais 24 horas do Brasil, como também do mundo através do VCA INC. A integração já começou e os sócios da empresa adquirida seguem na gestão.

Trabalho temporário

A Páscoa é o terceiro melhor período do ano para contratação de trabalhadores temporários, perdendo apenas para o Natal e o Dia das Mães. Segundo a Asserttem, entidade das empresas do setor, a estimativa é que 14 mil vagas temporárias sejam preenchidas em todo o País este ano, aumento de quase 17% sobre as 12 mil de 2021.

Segurança nos estádios

A MATV Sul Eletrônicos, de Caxias do Sul, usou de recursos de inteligência artificial - em parceria com o cliente Faritel Solutions, de Erechim (RS) - para tornar estádios de futebol e espaços recreativos mais seguros. Com tecnologia Intelbras, ela instalou durante os jogos do campeonato gaúcho câmeras de reconhecimento facial, que permitem identificar as características do público, como idade e gênero.

Canela além do turismo

Reconhecida pelo turismo, Canela caminha para se tornar referência também em empreendedorismo, inovação e tecnologia com a inauguração semana passada do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (Cidica), apoiado pelo Tecnosinos, de São Leopoldo. O local já abriga uma arena para até 150 pessoas, espaço de negócios, espaço coworking e observatório. A escola de empreendedorismo, o espaço para incubação de empresas e startups e o espaço gourmet devem iniciar o funcionamento em breve.