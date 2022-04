Caça aos ovos de Páscoa

O Grupo Zaffari e a Nestlé recriam a caça aos ovos para celebrar a Páscoa no ambiente digital, através do Instagram. Ambientado em uma floresta, o jogo "Um Sonho de Páscoa" aposta no desafio de ajudar um simpático esquilinho a encontrar ovos de chocolate. O jogador deve coletar o maior número possível de doces, em 30 segundos. Para acessar o jogo basta entrar no perfil do Zaffari (@zaffari) no Instagram pelo smartphone e clicar no símbolo de uma estrelinha que fica acima das fotos postadas. Uma pré-visualização do filtro irá aparecer e então basta clicar na imagem para abri-lo em tela cheia. Com toque no botão do ícone da câmera do celular, será ativada a brincadeira.

Selo para Sorrifácil

Com 15 anos de atuação, a Sorrifácil recebeu o selo de Excelência em Franchising 2022 pelo segundo ano consecutivo da Associação Brasileira de Franchising. Maior rede própria de odontologia no Brasil, a empresa que surgiu no RS tem mais de 120 unidades espalhadas pelo país e exterior. Até 2023, ela deve investir mais de R$ 25 milhões em um plano de expansão para o estado de São Paulo.

A nova certificação

A Vipal Borrachas acaba de conquistar um novo reconhecimento internacional pelas suas práticas em Responsabilidade Social Empresarial. É a certificação Prata da plataforma global EcoVadis da França e ainda melhorou seu resultado em dois pontos desde há dois anos. A avaliação considera temas como meio ambiente, práticas trabalhistas e direitos humanos, ética e compras sustentáveis.

Água industrial

Pioneira no RS em tratamento de água industrial, a Indústria Química Mascia de Caxias do Sul completa neste ano 50 anos de atuação junto ao meio ambiente. Sua expertise proporciona inúmeras soluções para empresas de todo o país. Atualmente, tem 30 colaboradores e mais de 4,5 mil clientes atendidos.

Auxiliadora Predial

A Auxiliadora Predial acaba de fechar uma parceria com a Loft - plataforma digital que usa a tecnologia para simplificar a venda e compra de imóveis. A startup paulista lançará, ainda neste mês, um marketplace no RS que contará com o know-how do grupo imobiliário gaúcho no mercado, agregando o seu portfólio de referência ao novo projeto.

A RE/MAX no Viva Open Mall

A RE/MAX Moderna inaugura, hoje às 18h, uma loja no Viva Open Mall, coração do Jardim Europa em Porto Alegre. A marca fundada nos EUA em 1973 já tem 18 imobiliárias franqueadas em Porto Alegre e mais de 50 no Estado, onde ocupa posição de liderança. Os masters franqueados da regional gaúcha, Thiago Medeiros e Túlio Marques, projetam fechar o ano com 85 agências no Rio Grande do Sul e R$ 800 milhões em transações imobiliárias (contra R$ 650 milhões registrados em 2021), além de novas 1.200 vagas de emprego.