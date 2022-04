Avanços no bairro planejado

O Guaíba Park, que tem à frente a Dallasanta Empreendimentos e a Urbanizadora Concórdia, recebeu mais um estabelecimento de grande porte já fazendo parte do bairro planejado, o Stock Center Atacado. Com a geração de 180 novos postos de trabalho diretos para a cidade, ele é importante fator para o desenvolvimento do novo bairro, de forma organizada, chamando a atenção para as vantagens de morar em lugar planejado, onde comércio, serviços e residências convivem em perfeita harmonia. Quem também já está operando no local é a loja de departamentos Havan, e com contratos assinados a Rede de Escolas São Francisco, e um centro comercial, cujas obras iniciam ainda em 2022.

FCDL-RS 50 anos

Iniciando as comemorações de seus 50 anos, a FCDL-RS promove às 20h desta terça-feira (12) palestra online com o mestre em Administração Estratégica e diretor da Selcon Consultores, Francisco Lumertz. Transmitida pelo canal da FCDL-RS no YouTube, a palestra promete inovação, conhecimento e novas visões sobre a economia e o mercado.

O público jovem

A empresa de assinatura de viagens Coob (ex-Coobrastur) fechou parceria com o programa de fidelização Dotz mirando uma aproximação com o público mais jovem, que tem no ambiente digital seu principal canal de comunicação. A aceleração digital levou as pessoas a ficarem mais atentas às oportunidades de economizar e ganhar benefícios. Grandes empresas como Amazon, Americanas, Magazine Luiza fazem parte do programa.

Prêmio de inovação

A empresa gaúcha e-Sales, com sede em Porto Alegre, recebeu destaque em inovação e foco no cliente, na premiação anual realizada pela Abbott. A companhia de saúde global, referência na área, utiliza as soluções eSales para sua logística farmacêutica.

Indústria cresce 29%

O Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial registrou crescimento de 29,2% em março sobre fevereiro, livre de efeitos sazonais, mas queda de 3,6% sobre março de 2021 e queda de 2,9% no acumulado em 12 meses, sobre o período anterior. Segundo a CEO da GS1 Brasil, Virgínia Vaamonde, a reação positiva de março voltou a um patamar perto da média mensal, trazendo a expectativa de que continue assim nos próximos meses.

Os satélites de baixa órbita

A Sociedade de Engenharia do RS, presidida por Walter Lídio Nunes, promoverá evento virtual inédito nesta terça-feira (12) para discutir o crescente mercado de satélites de baixa órbita (Low Earth Orbit) LEO. Serão apresentados por especialistas do Brasil e do exterior os benefícios que o sistema proporciona como o fato de não depender de fios ou fibra óptica, sendo de extrema mobilidade em carros, ônibus, trens e aviões. Também permite melhorar as interligações de grande distância do sistema móvel 5G.