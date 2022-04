APP de casas inteligentes

A Soprano de Farroupilha (RS) está ingressando no mercado de casas inteligentes com a marca So.We Smart Homes, que traz em seu portfólio dispositivos como lâmpadas e controles smart, câmeras externas e internas wi-fi, sensor de aberturas e interruptores inteligentes. A nova marca busca desenvolver soluções para diferentes públicos empregando, na tecnologia, o conceito de acessibilidade por meio do aplicativo So.we Smarthomes. A marca foi lançada oficialmente esta semana na Feicon, feira de construção civil e arquitetura, realizada em São Paulo. Em tempo: o consumidor pode encontrar a So.We em marketplaces como Magalu e Mercado Livre, com entrega e suporte para todo o País.

Os vinhos com selo

Os primeiros vinhos com selo de Indicação de Procedência Altos Montes, da Vinhos Viapiana de Flores da Cunha (RS), chegaram ao mercado. Elaborados de uvas da safra das safras, que foi a de 2020, o Cabernet Franc e o Pinot Noir foram lançados para oferecer uma experiência sobre o que é o terroir da região.

O Boticário avança

O Boticário inaugura a 3ª loja em Alvorada (RS), no Jumbo Atacadista e a de número 263 no estado. O investimento de R$ 330 mil foca na oferta de experiências ao consumidor, com atendimento móvel, no qual as consultoras finalizam a compra no terminal de pagamento que substitui o caixa, reduzindo o tempo do cliente em loja e o contato com pessoas diferentes.

Feirão para Spaan

A Spaan de Porto Alegre, bairro Nonoai, realiza nesta sexta e sábado mais uma edição do seu tradicional Feirão. Serão expostas peças de vestuário, móveis e utensílios em geral, com valores a partir de R$ 2. A visitação é com máscara.

Diponto na Colômbia

A Diponto, empresa gaúcha com sede em Porto Alegre, focada na fabricação de sistemas de alerta, participa da FISE, Feira Internacional do Setor Elétrico, que acontece de 5 a 7 deste mês, na cidade de Medellin, na Colômbia. Com 37 anos, a Diponto exporta seus produtos e soluções para vários países da América Latina e mira uma unidade em solo norte-americano.

Melhor empresa para trabalhar

O grupo gaúcho Tecnova Energia, com sede em Porto Alegre e escritório em São Paulo, conquistou o 1º lugar no ranking Melhores Empresas para Trabalhar GPTW Destaque Energia 2021 - Cadeia de Valor, entre 50 participantes. O grupo já recebeu o prêmio por três vezes consecutivas na classificação nacional, mas na setorial é a primeira. Além de obras em todo País, são dele subestações de energia nos maiores centros hospitalares, educacionais e comerciais de Porto Alegre, como no Iguatemi, UFRGS, Hospitais Conceição e de Clínicas.