iPlace agora com e-commerce

Desde segunda-feira, o e-commerce passou a ser o principal canal especializado de venda e relacionamento com o mercado da iPlace Corporativo, a maior plataforma brasileira de venda de produtos Apple para empresas. Através dela a iPlace Corporativo busca acelerar o processo de capilaridade e expansão nacional da marca, simplificando e agilizando o acesso de pequenas e médias empresas às soluções e produtos Apple. Para o vice-presidente do Grupo Herval, de Dois Irmãos, Andrei Seger, a novidade, que exigiu um investimento superior a R$ 1 milhão, vai ao encontro do DNA do Grupo, que sempre busca a reinvenção através de seus serviços e marca. A plataforma já pode ser conferida no site www.iplacecorp.com.br.

Desconto das quartas

O Quarta Shop&Music, projeto semanal do Praia de Belas Shopping, promove sua primeira edição de abril na Jorge Bischoff, oferecendo descontos de até 60% em peças selecionadas. Reconhecida pelo design, elegância, qualidade e conforto, a marca gaúcha é voltada para o segmento de alto padrão.

ZON Design Spotify

A ZON Design lança sua primeira temporada de podcasts na plataforma Spotify, "Inspirando com Design" sobre o Design em suas variadas manifestações. São 9 episódios com dicas e insights, importância no dia a dia e como o design ajuda empreendedores e empresas a terem suas marcas e produtos valorizados e reconhecidos em ambientes competitivos.

Na italiana Vinitaly

Uma comitiva integrada por sommeliers, empresários e clientes da Boccati, - adega e e-commerce de vinhos de Caxias do Sul - embarcará para a Itália, onde participará da Vinitaly, maior feira do setor no mundo, que acontecerá de 10 a 13 deste mês em Verona. Além da feira, eles também farão uma expedição por sete vinícolas da Toscana e Vêneto com vistas a prospectar novos mercados e rótulos para trazer ao Brasil.

Re/Max na Fronteira

Já presente com imobiliárias em várias regiões do Estado, a Re/Max RS inaugura nesta semana as primeiras agências na região da Fronteira: a Re/Max Superação em Bagé, na quinta-feira (7) e a Re/Max Integração, em Livramento, na sexta (8). A franquia já tem agências em Porto Alegre, região metropolitana, Serra, Centro, Sul e Litoral Norte, totalizando mais de 50 unidades, liderança no setor.

Guarida na campanha Prato Cheio

A Guarida realiza nos meses de abril e maio a campanha "Prato Cheio" em parceria com a ONG Cozinheiros do Bem. Nesse período, a cada imóvel da campanha que for alugado, a imobiliária doará R$ 100,00 para a entidade, que presta auxílio a pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social. O grupo reúne cozinheiros e voluntários para preparar refeições, montar os kits e realizar a distribuição dos alimentos.