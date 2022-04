Vinho Miolo da Páscoa

Vinícola Miolo, de Bento Gonçalves, voltou a elaborar vinho de uvas Gamay da "espetacular safra 2022", como a qualifica sua equipe de produção. "Ele já nos mostra tudo o que está opor vir desta grande safra", acrescenta. E faz dele a seguinte descrição técnica. "Vegano, sem adição de SO2, com leveduras selvagens, o Miolo Gamay é pioneiro no Brasil a ser elaborado a exemplo do que é feito na França, trazendo o estilo Beaujolais Nouveau. Tinto leve que pode ser consumido inclusive resfriado é a combinação perfeita para harmonizar com os pratos mais típicos de Páscoa no Brasil tropical." Por isso, no Brasil é chamado também de Vinho da Páscoa.

Harmonizar os vinhos

A harmonização, um dos temas mais instigantes do mundo do vinho, será o ponto principal da mais nova formação da regional gaúcha da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS). Com uma carga horária de 20 horas, o curso vai de 19 de abril a 24 de maio e oferecerá aos alunos fórmulas para combinar vinho e alimento. Serão seis encontros regulares às terças-feiras, com duração de duas horas a partir das 19h30.

A Live Commerce

Alguns dos principais nomes do mundo dos negócios, da tecnologia e do empreendedorismo estarão reunidos no VTexDay dias 12 e 13 deste mês em São Paulo. E tem palestrante gaúcho: Pedro Cini, CEO da Madesa, de Bom Princípio (RS), convidado para falar sobre o pioneirismo do live commerce da marca no Brasil, no painel A Reinvenção do Front End.

Veganos em expansão

A Sociedade Vegetariana Brasileira deu largada a uma nova campanha convidando consumidores a passarem abril sem consumir produtos de origem animal. É o veganismo em expansão, que teve na pandemia um reforço da tendência, como mostra o relatório da Mintel conduzido no Reino Unido. Nele, 25% dos jovens da geração Y disseram que a pandemia tornou a dieta vegana mais atraente.

Confiança interpessoal

Dados de uma nova pesquisa da Ipsos, realizada em 30 países, mostram que os brasileiros são os que menos confiam uns nos outros. Somente 11% responderam que a maioria das pessoas no país é confiável, nível bem abaixo da média global, de 30%.

Software de gestão para imobiliárias

Com foco em auxiliar imobiliárias na gestão das áreas financeiras, fiscais e administrativas, a Inetsoft, fundada em 1993, viu sua demanda saltar 150% em 2021 sobre 2020 no número de novos clientes que investiram no software Sistema Imobiliar. Entre os 130 clientes ativos estão importantes nomes como Auxiliadora Predial, Guarida Imóveis e Crédito Real, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Casarão, em Pelotas, Predial Conventos, em Passo Fundo, e TRK, em Brasília, envolvendo 600 mil unidades de imóveis administradas em locação e condomínios.