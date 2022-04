Nova técnica de vender imóvel

A Boletto Imóveis de Porto Alegre destaca-se pela gestão personalizada e atendimento diferenciado na venda de imóveis, com a adoção de uma estratégia de marketing unida a design de interiores, conhecida por home staging, ou encenação em casa na tradução literal. Trata-se de uma forma de preparar o imóvel à venda, realçando o que o é bonito no local, fazendo com que os que o visitem sintam-se em casa. A imobiliária se preocupa com todos os pontos e sabe da importância de um serviço personalizado e mais humanizado, desde o primeiro contato ao pós venda. Com a venda de imóveis exclusivos, aliada à técnica que transforma ambientes, a Boletto vem conquistando cada vez mais espaço no mercado de imóveis de luxo.

Doação da Unicred

Braço social da Unicred Central RS, o Instituto Unicred RS acaba de entregar uma doação em apoio ao Imama - Instituto da Mama do RS, referência na atuação contra o câncer de mama. A partir de campanha iniciada durante o Outubro Rosa, ele arrecadou com suas cooperativas R$ 43.396,59.

Novos produtos faciais

A empresa Akor Aromas e Cosméticos, que atua há cinco anos em Caxias do Sul, lança neste mês sua linha de cuidados faciais com dois séruns: antioleosidade e antioxidante para peles maduras e adequados para baixas temperaturas. Como todos os produtos da marca, tem produção artesanal, é natural e não testa em animais.

Chocolate Lugano

Fundada em 1976 em Gramado, a Lugano, marca líder de chocolates finos no Brasil, inaugurou semana passada uma unidade em um dos pontos mais movimentados do Brasil: o complexo do Corcovado, no Rio de Janeiro. Ela fica na área de embarque do trem que leva os visitantes ao Cristo Redentor pela Estrada de Ferro, inaugurada em 1884 por D.Pedro II, o passeio turístico mais antigo do país. Agora o Estado do Rio tem 8 lojas Lugano.

Uma loja dentro de loja

Vem ganhando espaço no Brasil a tendência da Store in Store, ou loja dentro de loja, com o objetivo da busca de economia para maximizar os lucros. Uma loja dentro de uma loja significa dividir custos fixos com aluguel, energia elétrica e manutenção. Mas também capacidade de atrair e reter novos consumidores.

Destaque jurídico feminino

As sócias da unidade de TozziniFreire no RS, Gabriela Vitiello Wink e Maria Bofill, foram destaque no ranking Análise Advocacia da Mulher 2022. Gabriela é citada nas especialidades Consumidor, Cível e Setor Econômico-Comércio. Já Maria teve menções em Societário e Setor Econômico-Máquinas e Equipamentos. Ambas também estão entre as mais admiradas no Rio Grande do Sul. No total, o ranking reconheceu 28 profissionais de TozziniFreire das mais de 170 menções individuais, quatro a mais sobre os resultados do ano passado.