O ano da energia solar

O ano de 2022 promete ser o melhor da última década e ideal para investir em energia solar fotovoltaica devido aos novos aumentos já previstos na conta de luz e do período de transição previsto na nova lei da geração própria de energia. O consumidor que instalar um sistema solar no telhado até janeiro de 2023 garante a manutenção das regras atuais até 2045. Assim, projeções da Absolar, lembradas pelo presidente reeleito do conselho, Ronaldo Koloszuk, apontam que, neste exercício, a fonte solar fotovoltaica deverá gerar mais de 357 mil novos empregos, por todas as regiões do País. Os novos investimentos privados no setor poderão ultrapassar R$ 50,8 bilhões, somando geração própria em telhados e pequenos terrenos e empreendimentos de grande porte.

Hotel tem novos donos

Há 26 anos integrando a cena turística da Serra Gaúcha, o Hotel Blumenberg, de Canela, está sob novo comando desde o final de 2021, adquirido pelos empresários Luiza Boeira e Vilmar Boniatti e se prepara para escrever um novo capítulo de sua história. O hotel está em processo de transformação, não recebendo hóspedes até o final do mês de maio.

Salão do Móvel Milão

Em iniciativa inédita, o Sebrae RS seleciona 10 pequenas empresas gaúchas para o 60º Salão do Móvel de Milão, na Itália, com subsídio de 30%. Considerado o maior evento de design e mobiliário do mundo, ocorre de 7 a 12 de junho. Podem participar micro e pequenas empresas com sede no RS, que atuem em uma das frentes do segmento: indústria, comércio varejista e serviços.

A Braskem recicla

Porto Alegre recebe pela segunda vez o Braskem Recicla. Até 10 de abril a estação de reciclagem, que está na Praça Montevidéu no centro histórico, receberá resíduos, além de contribuir para mudança de atitudes e reforçar a importância da destinação correta de materiais recicláveis. É uma parceria da Braskem com a startup Solos.

Família Previdência

A Fundação Família Previdência irá eleger novos dirigentes para o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da entidade. As inscrições das candidaturas ficarão abertas até 8 de abril e a votação de 25 a 31 de maio. Os participantes terão 3 formatos eletrônicos disponíveis para votar, telefone, app e web.

Pandemia eleva demanda por seguro

Levantamento da MAG Seguros, seguradora especializada em vida e previdência do grupo Mongeral Aegon, apontou o crescimento da demanda por seguro de vida no Rio Grande do Sul em 134,5% no ano passado sobre o anterior, consequência da insegurança gerada pela pandemia da Covid-19. E reflete por isso também uma maior conscientização dos gaúchos em torno do planejamento financeiro e o aumento de 35% na contratação de planos de previdência no Estado.