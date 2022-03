O auditório da Unitec, Unisinos, em São Leopoldo foi palco do lançamento ontem do segundo ciclo do Programa 3 mil Talentos TI, com a apresentação do edital de inscrição para oferta de 420 bolsas gratuitas nos cursos na área de Tecnologia da Informação (TI) destinado a pessoas da cidade entre 15 e 39 anos. O projeto foi desenvolvido a partir de um diagnóstico da Governança do Tecnosinos, compartilhado entre a Unisinos, a Prefeitura, Acist e polo de informática tendo como parceiro estratégico o Senac, responsável pelas capacitações, investimento superior R$ 2 milhões. O programa integra o Inova São Léo, da prefeitura local, que oportunizará 3 mil bolsas de estudo gratuitas até 2024, ano do Bicentenário, para o qual a cidade se prepara para ser inovadora, pensando o futuro com inclusão e tecnologia.

Prédio mais luxuoso

A One Imóveis de Luxo e Cyrela promovem nesta quinta à noite um evento para convidados e futuros moradores do Cyrela by Pininfarina, localizado no Mont'Serrat, que será o prédio mais luxuoso de Porto Alegre, para mostrar novos detalhes, degustando champagne Perrier-Jouet, presente seu embaixador o sommelier Daniel Pacheli.

Loja de suplementos

Após completar a primeira década, a Rede ATP de Caxias do Sul anuncia a abertura da sua loja conceito em produtos naturais e linha de suplementos em Porto Alegre no dia 04 de abril. Com investimento de R$500 mil, o espaço de 100 m2 vai se localizar na Avenida Nova York, no bairro Auxiliadora.

Check-up da Mulher

As beneficiárias do CCG Saúde, empresa do Grupo NotreDame Intermédica têm à disposição um serviço para cuidar da saúde intima com mais agilidade. Chamado de Check-up da Mulher e composto por equipe de enfermeiras especializadas no assunto, as consultas agora ocorrem em nove clínicas da Capital, Região Metropolitana e Vale do Sinos.

Diagnóstico da sífilis

O Weinmann coloca à disposição um exame do tipo PCR, teste molecular que detecta o material genético de patógenos, viabilizando o diagnóstico da sífilis ainda nos estágios iniciais de sua evolução. É o TREPONPCR, que faz a pesquisa do DNA da bactéria Treponema pallidum e pode ser usado na detecção da doença nas fases primária e secundária, o que auxilia no tratamento correto dos sintomas.

Negócios de impacto social

O Brasil tinha em 2021, segundo a Pipe Social, 1.272 negócios de impacto social - iniciativas comprometidas em gerar lucro e transformar para melhor as comunidades onde estão inseridas. Para incentivar esses negócios, a Fundação Gerações lança a segunda edição do DUXtec, destinado à formação de 300 jovens. Entre os parceiros, está o Instituto Helda Gerdau, que vai direcionar recursos para alunos da Rede Calábria acessarem o programa.