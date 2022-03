A retomada de Rio Grande

Após a depressão econômica gerada pelo fim do polo naval, Rio Grande dá aos poucos a volta por cima. Primeiro, foi a retomada gradual das atividades no Estaleiro Rio Grande, do grupo Ecovix, que tem mantido cerca de 500 empregos. Depois, o sinal verde para a construção de uma Usina Termelétrica orçada em R$ 6 bilhões — o maior investimento privado da história do RS. O novo momento deixa o prefeito Fábio Branco (MDB) alegre, mas não o deslumbra. Experiente, ele sabe que não pode colocar todas as fichas só nos grandes empreendimentos. Para isso, aposta na Liberdade Econômica, lei municipal sancionada no fim de 2022, que já transformou Rio Grande na cidade menos burocrática e mais favorável à iniciativa de atividades empresariais do País.

Usina de energia solar

A Gaúcha TecPar, subsidiária da Brasil TecPar, entregou esta semana uma usina de energia solar fotovoltaica para São Borja (RS). Construída pela empresa HCC, concentra 1976 módulos, que ocupam 3,3 hectares, e tem capacidade de geração inicial de 1000 KWp. Como a Brasil TecPar controla ainda as marcas Amigo e Ávato, os clientes dessas empresas também utilizarão a energia limpa e sustentável.

Região das Hortênsias

A crescente demanda pela aquisição de imóveis em Gramado e Canela fez com que a Construtora PRG marcasse presença em Caxias do Sul hoje e amanhã para um road tour às imobiliárias caxienses a fim de ampliar o diálogo e apresentar seus futuros lançamentos. Entre os novos projetos da PRG para Região das Hortênsias estão os inovadores Araucá e o Vista Residencial.

Capitalismo consciente

Criada em outubro de 2021, a filial do Instituto Capitalismo Consciente Brasil completa cinco meses de atuação no RS. Ela integra um movimento global que objetiva disseminar os princípios do Capitalismo Consciente nas empresas. Já fazem parte da regional a Sicredi Pioneira e Sicredi Caminho das Águas, Dobra e Urban Farmacy.

O desconto das quartas

O Quarta Shop&Music, do Praia de Belas Shopping, que oferece descontos exclusivos, chega na Arezzo nesta quarta-feira com descontos de até 50% em peças selecionadas. Fundada em 1972, a Arezzo é hoje a maior marca de varejo de calçados femininos fashion da América Latina.

Dois anos de atacadista online

O Mr. Estoque, primeiro atacadista totalmente online do RS pertencente à Unidasul, completa dois anos de operação com expansão de 76% na receita. Em 2021, o e-commerce registrou 533 mil acessos ao site, que resultaram numa taxa de conversão de 21% e quase 100 mil pedidos. O site tem mix de 6 mil produtos. O e-commerce é uma excelente alternativa para os mais variados negócios como mercados, minimercados, lojas, condomínios, escritórios, clínicas, salões, escolas, entre outros.