A One Imóveis de Luxo, a Cyrela e a Brave Aeronaves Compartilhadas apresentam nesta terça-feira (29), a partir das 19h, no showroom do Jardim Europa Porsche Consulting, localizado em frente ao Parque Germânia, uma experiência de imersão para seus clientes exclusivos. No evento, eles conhecerão dois novos modelos da Brave: um Embraer Phenom 100 e um Piper Saratoga II TC, que, juntos, vão demandar um investimento de R$ 22,4 milhões. Esse valor se soma à frota de R$ 15,6 milhões já à disposição dos associados. No modelo de negócio da Brave, cada associado pode contribuir com uma fração conforme a aeronave compartilhada. Mas é uma nova realidade do mercado gaúcho: o compartilhamento de aeronaves.

Gestão & Inovação

Um dia para jogar luz sobre as principais mudanças e inovações pelas quais passa o país e, sobretudo, como o setor terciário gaúcho pode protagonizar a retomada da economia é o objetivo do 35º Fórum Fecomércio-RS de Gestão na manhã de 12 de abril: presencial para presidentes de sindicatos e executivos e on-line para o público geral. E nesta edição terá palestra do fundador e CEO da Chili Beans, Caito Maia.

OAB Recomenda

O curso de Direito da Unisinos é o único do Vale do Sinos recomendado pela OAB do Brasil com o selo OAB Recomenda entregue em cerimônia realizada em Brasília. Ele é definido combinando a nota no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade/INEP) e o índice de aprovação no Exame de Ordem.

Obras paralisadas

A execução de obras, sobretudo na área pública, corre o risco de paralisação, devido ao desequilíbrio nos contratos provocados pelas fortes altas dos combustíveis e demais insumos e equipamentos, ocorridas na pandemia e na guerra. O problema será discutido às 10h 30m de hoje de manhã na sede da Sociedade de Engenharia do RS.

Bolo de aniversário

Comercial Martini, tradicional loja do Mercado Público, forneceu parte dos insumos para o bolo dos 250 anos de Porto Alegre, com 30 metros de comprimento e 3.300 fatias, que foi distribuído à população neste sábado. Ele consumiu 36 litros de chantilly, 20 kg de confeitos, 12 potes de pó dourado para decoração, 10 pacotes de balas, 15 kg de açúcar para calda, 500 g de papel manteiga e 10 litros de creme de leite.

Neugebauer relança marca Napolitano

A Neugebauer está relançando a identidade visual da embalagem do chocolate Napolitano. A novidade traz ilustrações exclusivas, que contam uma história de forma lúdica. Este reposicionamento da Napolitano e o crescimento da linha de Sticks abriram a possibilidade da Neugebauer investir também em novo produto: Napolitano Sticks. Mais nova opção no portfólio, ele chega para incrementar a família de Sticks que já conta com Bib's e Stikadinho.