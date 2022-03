Imóveis em criptomoedas

O Melnick Day, maior evento do mercado imobiliário gaúcho, está confirmado para 9 de abril, retomando o formato presencial após dois anos. A 11ª edição irá ofertar mais de 1,6 mil unidades com valores e condições diferenciadas de aquisição - envolvendo apartamentos, casas, salas, lojas e hotel em Porto Alegre e Canoas. Ele contará com mais de 30 empreendimentos, desde projetos mais econômicos a opções de alto padrão. Entre as condições de destaque no pagamento estão a possibilidade de financiamento bancário em até 90% e o financiamento direto com a construtora em até 300 meses, com taxa de juros de 0,79% ao mês. E a grande novidade, que é o pagamento dos imóveis até 100% em criptomoedas, alternativa inédita no Estado. A expectativa é que o VGV supere os R$ 150 milhões registrados na última edição.

Hábitos de consumo

O avanço da vacinação contra a covid-19 foi um estímulo à retomada de antigos hábitos de consumo como o retorno às lojas físicas e à intenção de participar de eventos e viagens. Esta é uma das conclusões da 3ª edição do Global Consumer Insights Survey, da PwC, que ouviu 9.370 consumidores de diferentes países, incluído o Brasil. A maioria dos participantes foi de millenials e da geração X, ou seja, entre 25 e 53 anos.

Cautela para 2022

As perspectivas para 2022 são favoráveis para as indústrias eletroeletrônicas gaúchas, porém, os empresários permanecem cautelosos, segundo pesquisa da Abinee. Entre seus principais desafios estão a falta de componentes no mercado e a alta de preços, o avanço da variante Ômicron e incertezas políticas devido ao ano eleitoral. Mas 77% das empresas têm expectativas de crescimento, 15% esperam estabilidade e só 8% projetam queda.

As uvas da Aurora

Mesmo com a estiagem, que marcou o início da colheita, indicando perspectivas menos otimistas, a uva apresentou neste ano na Cooperativa Vinícola Aurora, a maior do País, qualidade excepcional, semelhante à histórica safra de 2020. Mas a quantidade recebida é 27% menor do que o recorde de 91 milhões de quilos de 2021 Segundo projeções estaduais, a colheita na Aurora representará cerca de 12% da safra gaúcha.

Recorde em acessórios do vinho

Coincidindo com o isolamento social da Covid-19, a venda de vinhos finos no Brasil bateu o recorde em 2020 com aumento de 31% e leve queda de 2% em 2021. A comercialização de acessórios acompanhou o movimento. A Boccati de Caxias do Sul, representante da austríaca Riedel, registrou em 2021 um aumento de vendas de decanters e taças de cristal de 70% ao consumidor final e 85% a revendedores. A propósito, a Boccati, que é loja física e e-commerce, tem no seu site outros atrativos, como vídeos para mostrar o modo de utilizar os principais acessórios.