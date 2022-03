A cerveja dos 250 anos

Food Hall Dado Bier promove neste sábado (26) uma brassagem colaborativa em homenagem a Porto Alegre. O artista Hique Gomez é o convidado da vez e irá participar de todo o processo de produção da cerveja, da moagem do malte à brassagem e trasfega do líquido para o tanque de fermentação. O resultado poderá ser saboreado em abril, quando a cerveja colaborativa SPRØTNA BIER - uma Witbier com casca de bergamota - estará disponível em uma das 14 torneiras do Food Hall. Os 50 primeiros que acompanharem a brassagem ganham um voucher que dará direito à cerveja pronta e envasada. Também poderão degustar no local dois estilos de chope Dado Bier, além de acompanhar pocket show de Hique Gomez. O prefeito da cidade, Sebastião Melo, confirmou presença e estará por lá com uma comitiva oficial dos festejos.

Piticas amplia no Total

Após dois anos com um quiosque de 9 metros quadrados, a Piticas acaba de migrar para uma loja, no Shopping Total. O investimento perto de R$ 100 mil triplicou seu espaço. Segundo o proprietário, Cristiano Menezes Kechinski, a Piticas agora expõe almofadas, canecas e variedade maior dos bonequinhos "funkos". No futuro contará com brinquedos da Hasbro e consolidará parceria com a Lego.

A taQi conquista selo

Parceira da Mulher em Construção desde 2016, a taQi apoia iniciativas da ONG voltadas à capacitação de mulheres para construção civil. Mais de 5 mil já foram beneficiadas. Por isso, foi agraciada com o Selo Rosa concedido às empresas que apoiam a missão da organização. Uma das marcas do Grupo Herval, de Dois Irmãos (RS), a taQi tem 1.140 colaboradores. Destes, 46% são mulheres. E 34% dos cargos de gestão também.

Divas em Construção

O novo projeto da ONG Mulher em Construção é Divas em Construção, que pretende ajudar uma aluna das oficinas da ONG, com vulnerabilidade social, na reforma da sua casa realizada pelas colegas das oficinas. Vinte mulheres atuarão no planejamento, orçamentação, demolição e a construção, que oportunizará vivenciar uma obra de forma completa. A taQi é parceira da iniciativa, cujo projeto piloto acontece em Novo Hamburgo.

O avanço da imobiliária RE/Max

Com a entrada em operação da RE/MAX Oben na semana passada, Cachoeirinha, que já tinha as agências LK e Opportunity da franquia originária dos EUA, iguala Gravataí (All Day, Investe Certo, LK Imóveis II) em número de unidades. Mas logo Cachoeirinha ganhará a quarta agência, a RE/MAX Vetter. Na região metropolitana, a marca também está presente em Novo Hamburgo (Conexão e NH Brokers), São Leopoldo (Conceitual), Canoas (520) e Alvorada (MC3). Em Porto Alegre, cinco novas agências devem ser inauguradas em 60 dias, passando para 20 o total de imobiliárias com a bandeira.