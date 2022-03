Case gaúcho no México

A trajetória do escritório gaúcho Privatto, um dos principais Multi Family Offices do país (escritórios de assessoria patrimonial a famílias), e as perspectivas de seu CEO, Eduardo Tellechea Cairoli, serão apresentadas no maior evento do setor na América Latina. Convidado para ser um dos palestrantes-chave do Latam Family Office Investment Summit, Cairoli estará na Cidade do México nos dias 28 e 29 deste mês. O evento terá como tema os desafios e oportunidades neste pós-pandemia. Cairoli irá falar no painel "Investimentos de Impacto na América Latina", abordando as oportunidades em energias renováveis, microcrédito e saneamento no Brasil, dentre outros pontos relevantes.

Posse no Sindiatacadistas

Será realizada nesta quarta-feira a solenidade de posse das novas Diretorias dos Sindicatos que integram o Sindiatacadistas-RS. O evento acontece a partir das 17h na nova sede da Fecomércio-RS em Porto Alegre. O Sindicato do Comércio Atacadistas do Estado do RS é presidido pelo empresário Zildo De Marchi.

No shopping Bella Città

O Bella Città Shopping Center de Passo Fundo inaugura no dia 31 deste mês um quiosque exclusivo da Kopenhagen para a Páscoa de 2022. A marca com 93 anos de existência e 100% brasileira traz ao Bella o seu mix completo: chocolates, cafés, sorvetes e demais sobremesas.

A JBL conquista o selo

JBL acaba de conquistar pela primeira vez o Selo RA1000, do site ReclameAQUI, a maior plataforma de soluções de conflitos entre consumidores e empresas da América Latina. É o reconhecimento de como a marca, com fábricas em Nova Santa Rita (RS) e Manaus, (AM) está comprometida em atender as expectativas e demandas dos clientes.

No ambiente de trabalho

O diretor de Educação da GPTW Brasil, Cauê Oliveira é um dos palestrantes já confirmados para o Congresso Brasileiro do Varejo, promovido pelo Sindilojas Porto Alegre nos dias 24, 25e 26 de maio. Ele é Embaixador do Giftwork, conceito que aposta na qualidade no ambiente de trabalho como estilo de vida e teve sua denominação criada pelo GPTW. Cauê já dividiu seu conhecimento sobre gestão de clima organizacional com mais de 100 empresas.

Franquia da Blue Sol Energia Solar

O casal Sara e Mauro Werkhäuser vai abrir uma franquia da rede Blue Sol Energia Solar em São Leopoldo (RS). Ela é arquiteta e ele jornalista. Trata-se do modelo de franquias Next, com operação totalmente home based. É para viabilizar a toda a região a possibilidade de gerar a própria energia, com segurança e qualidade. Com a unidade de São Leopoldo, a Blue Sol Energia Solar totaliza 15 no RS, 36 na região Sul e 231 franquias em todo o País.