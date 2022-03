O salto do Aeromóvel

A Revista Ferroviária, editada em São Paulo, reproduz longa matéria sobre a liberação pelo CDU em fevereiro deste ano do projeto do Aeromóvel da empresa gaúcha Aerom, do grupo Coester, que irá conectar os terminais de passageiros do Aeroporto de Guarulhos à estação da Linha 13-Jade da CPTM com previsão de entrar em operação no primeiro semestre de 2024. A versão, que será implementada em Guarulhos, sofreu alteração em relação ao projeto original da Aerom, em Porto Alegre já que o consórcio tem como empresa associada a Marcopolo de Caxias do Sul com a divisão Rail, focada em novos modais sobre trilhos, que ficará responsável pela entrega das composições.

Os pivôs de irrigação

Na contramão do cenário de estiagem no RS, a Agro Zanatta, de Vila Maria, dos irmãos Rafael e Ricardo Zanatta com os pais, atingiu a produção de 253 sacas de milho por hectare. Qual o segredo? Pivô de irrigação. Resultado incomparável à média de 20 sacas das áreas não irrigadas. Hoje é só um pivô Zimmatic by Lindsay em 32 hectares irrigados com milho, soja e feijão. A ideia é ampliar a área irrigada.

Girardi 35 anos

A Girardi Brasil, que completa 35 anos em 2022, é comandada pela primeira e segunda gerações da família atendendo a mais de 20 organizações, entre contratos de serviço fixos, com auditoria ou consultoria, e projetos com entrega pré-estabelecida em diferentes estados brasileiros.

Cidades do Futuro

O evento What's Next? POA 250, a ser promovido às 18h 30m desta terça-feira no Multiverso Experience no Armazém A7 do Cais Mauá pela Cyrela com a prefeitura de Porto Alegre, terá a presença de um dos maiores arquitetos contemporâneos, Dror Benshetrit, conhecido por suas criações ousadas, focadas em retomar a coexistência entre o humano e a natureza e construir as Cidades do Futuro.

No Instituto Caldeira

Após investir R$ 5 milhões na filial em Porto Alegre e registrar expansão de 33% em 2021 na base de clientes, a Think IT, focada em soluções de infraestrutura de TI e segurança, anuncia para 2022 uma nova unidade dentro do Instituto Caldeira. Nele, a empresa espera expansão de 50% na base de clientes e ampliação do quadro de funcionários em 70% somente na região para os próximos dois anos.

Dados seguros no ambiente digital

Os ataques cibernéticos lideram o ranking de riscos que mais preocupam os executivos brasileiros, segundo a Gartner, consultoria especializada em TI. Henrique Schneider, CEO da Netfive, de Porto Alegre, especializada em Segurança da Informação, esclarece os primeiros passos para proteger a empresa e seus dados. "São quatro os pilares: segurança defensiva, ofensiva, treinamento e conscientização e, por último, governança. E isso independe do porte da empresa", aponta.