Canoas empreendedora

Canoas está de volta à vitrine do empreendedorismo. Na edição 2022 do Índice de Cidades Empreendedoras (ICE), produzido pela Escola Nacional de Administração Pública em parceria com a Endeavor e divulgado nesta quarta-feira (16), a cidade ocupa o 45º lugar no ranking que avaliou 101 municípios brasileiros. "Foram R$ 800 milhões em investimentos e 9.557 novas empresas abertas em Canoas no ano passado", destaca a secretária municipal de Desenvolvimento, Turismo e Inovação, Simone Sabin. E 2022 começou movimentado. "O trimestre ainda nem fechou e já contabilizamos R$ 450 milhões em novos negócios e 781 novas empresas abertas", sinaliza a secretária.

Selo de energia limpa

Bebidas Fruki de Lajeado conquistou, pelo 10º ano consecutivo, o Certificado de Uso de Energia Renovável, da Mercatto Energia, especializada em mercado livre de energia. É pela sua matriz energética, oriunda de fontes renováveis, a principal responsável por ter deixado de emitir 1.413,42 toneladas de gás carbônico em 2021.

Corretores na MVR

A MRV acaba de lançar um programa de relacionamento inédito com pontos e premiações exclusivas para corretores autônomos de todo o país, que já atuam na área, e atração de novos profissionais para o setor imobiliário. É o MRV Mais, que oferece benefícios, como descontos em mais de 30 mil estabelecimentos comerciais e reembolso da anuidade do Creci.

A Unicred no Nordeste

A proposta do BC é ampliar de 13% para 25% a presença de cooperativas de crédito no Norte e Nordeste, com modesta participação no setor. Neste sentido a Unicred Integração do RS vem se somar à meta com a abertura de três novas agências: em Fortaleza e Natal, neste mês, e em Teresina ao longo de 2022.

Os 365 anos de Girardi

Uma empresa de consultoria, auditoria e educação em governança corporativa e gestão, especializada em trabalhar com organizações familiares. É como a Girardi Brasil de Porto Alegre chega aos 35 anos, comandada pela primeira e segunda gerações da família atendendo a mais de 20 organizações, com auditoria ou consultoria, e projetos com entrega pré-estabelecida em diferentes estados brasileiros.

Mais escolas de gastronomia

A região central do RS receberá nos próximos dias duas unidades da Escola de Gastronomia Chef Gourmet. Santa Cruz do Sul inaugura sua franquia no dia 26 deste mês em espaço de três andares e 523 m². Já a unidade de Santa Maria chega à cidade no dia 02 de abril em prédio de dois andares com 300m². As escolas oferecerão cursos de gastronomia e gestão para profissionais e entusiastas da área, com um método de ensino 100% prático. Atualmente, no estado, os municípios de Novo Hamburgo, Canoas, Gramado e Passo Fundo já contam com unidades do empreendimento em operação.