Calçados de garrafas pet

A gaúcha Bebecê acaba de investir em uma linha totalmente ecológica que alia design e sustentabilidade. A b/green conta com 4 modelos de calçados: tênis malha knit (feito com 24 garrafas pet o par); tênis com cadarço (feito com 1 garrafa pet o par); espadrille (4,25 garrafas pet o par); e um slide (feito com 1,3 garrafas pet). Entre os materiais utilizados na fabricação dos calçados, estão: fibra poliéster produzida a partir de garrafas PET recicladas, PVC, fibras de bambu, poliéster reciclável proveniente de resíduos de garrafa pet, fibra de retalhos de tecidos, fios de garrafa pet, fibra natural e os tecidos são algodão natural (sem tingimento) e tecido gorgorão com fios reciclados.

Preservação ambiental

A Associação Cultural Cavalo de Tróia irá estrear nos dias 19, 20, 26 e 27 deste mês o espetáculo infantil "E agora, Caipora?", no Teatro de Arena. Ele se propõe a incentivar as crianças de forma lúdica a cuidarem da natureza e dos animais para despertar a consciência pela preservação.

Videomonitoramento

A Tecline Security de Porto Alegre, com filiais em Santa Maria e Passo Fundo, foi eleita a melhor empresa do Brasil, no segmento Projetos, pela Hikvision, líder mundial em tecnologia de videomonitoramento. Especialista em soluções estratégicas de segurança eletrônica, ela superou 150 distribuidores de todo o país para conquistar este prêmio inédito.

Uruguai pela Tecon

O Tecon Rio Grande, terminal de contêineres da Wilson Sons, completou 25 anos consolidando-se como um dos mais importantes do País e uma das instalações mais competitivas na América do Sul. A exportação de proteína animal e madeira compensada do Uruguai via Porto do Rio Grande é uma de suas iniciativas que em 2021 registrou expansão de 226% sobre igual período de 2020.

Zaffari nos 250 anos

A equipe da Zepp Filmes captou imagens de diversos pontos de Porto Alegre para produzir a campanha do Zaffari para os 250 anos da cidade, criação da Agência Matriz. "É um passeio turístico pela cidade. Vejo o filme como um afago. Uma conversa do sol com a cidade, como se ao amanhecer e anoitecer ele fizesse um carinho com sua luz pelos prédios e paisagens dela", revela a diretora Fernanda Rotta.

Guarida líder em condomínios

Atuando há 14 anos no Litoral Norte gaúcho, a Guarida conquistou a gestão de 500 condomínios verticais e horizontais, de Osório a Torres, confirmando sua liderança na região. Entre os destaques, os condomínios-clubes, tendência imobiliária no litoral, que contam com uma infraestrutura planejada completa para oferecer serviços de conveniência, lazer e entretenimento aos moradores. A empresa tem uma equipe capacitada para lidar com as diferentes complexidades dos condomínios.