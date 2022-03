Expansão da Spaccio RAR

Rede de franquias em plena expansão, a Spaccio RAR de Vacaria vai abrir três novas unidades nos próximos meses: no bairro Moinhos de Vento em Porto Alegre, no Aquarius Open Mall de São José dos Campos e na avenida Beira Mar Norte de Florianópolis. Elas são empórios gastronômicos com mix de 450 produtos premium da RAR e parceiros, como o Gran Formaggio - eleito o melhor parmesão do Brasil - vinhos RAR e da linha especial RAR MASI, cervejas artesanais, queijos, massas, molhos, azeites e pães. Além de produtos importados criteriosamente selecionados e homologados, outras estrelas do portfólio são os produtos da linha de charcutaria importada, como prosciuttos e embutidos italianos e espanhóis.

Inventários de gases

A Ecofinance, consultoria gaúcha liderada por Eduardo Baltar, foi contratada para assessorar no desenvolvimento dos inventários de emissões de gases de efeito estufa (GEE) da Statkraft, maior geradora de energia renovável de Europa, e Ibitu Energia, empresa de geração e comercialização de energia 100% renovável. Com o que a Ecofinance atinge mais de 140 projetos de energia renovável assessorados.

Robô pelos corredores

Um robô, de três metros de altura, passeando pelos corredores dos pavilhões das feiras Movelsul e Fimma em Bento Gonçalves chama a atenção dos visitantes. É da Promob Software Solutions para exaltar o retorno às feiras presenciais e o ineditismo da realização conjunta de duas do setor moveleiro, segundo o diretor executivo de Marketing e Vendas, Felipe Maciel.

Seis vinhos em lata

Referência em vinhos em lata no Brasil, a Lovin'Wine de Porto Alegre lança, neste mês, o Starter Pack (R$ 119,99 - valor especial de lançamento), com seis vinhos em apenas uma embalagem. É o Red Wine, White Dry, Rosé Wine, White Wine, Rosé Dry e o mais recente integrante da família, o espumante Brut White, perfeito para brindar momentos que merecem ser celebrados.

A força da loja física

Em pesquisa exclusiva sobre mudança de hábitos dos consumidores e as principais tendências do varejo em 2022 a Criteo constatou que 72% dos clientes procuram produtos em lojas físicas antes de fazer uma compra online. A Criteo é uma empresa paulista de tecnologia, que fornece a plataforma de Commerce Media líder mundial.

Tanques estacionários para Rondônia

A gaúcha Margui Engenharia de Equipamentos começou 2022 com uma venda histórica. Em negociação envolvendo R$ 5,2 milhões, firmou contrato de fornecimento de tanques estacionários para armazenamento de cimento asfáltico de petróleo ao governo de Rondônia. As primeiras cinco unidades estão em produção e devem ser entregues no primeiro semestre. A Margui é a única empresa do mercado de usinas de asfalto com capital 100% nacional.