Sistema calçadista pioneiro

O mais recente lançamento da FCC, indústria de Campo Bom (RS), é voltado para o mercado do calçado. Trata-se do Smart Check, um sistema de monitoramento e gestão do processo de colagem, que ajuda na tomada de decisões a partir dos dados gerados, impactando diretamente na qualidade da produção das fábricas. Com uma tecnologia que se ajusta ao equipamento e gera dados com inteligência, a FCC será a primeira indústria a fornecer esse modelo de negócios na América Latina, pois, diferente dos produtos já existentes no mercado, o Smart Check é um sistema que pode ser aplicado em qualquer máquina, sendo customizado conforme as necessidades do cliente.

O almoço do seguro

Após dois anos sem atividades presenciais, o Sindicato das Seguradoras do RS retomará seu almoço dia 25 deste mês tendo como palestrante o superintendente da Susep, Alexandre Camillo. Será no Hotel Plaza São Rafael, às 12h. Interessados precisam fazer a reserva antecipada. No dia, também ocorre a posse da nova diretoria.

Caixas longa-vida

A Artecola de Campo Bom está dando novo destino a caixas longa-vida. É para uso na estruturação e reforço de bolsas. O material tem 90% de sua matéria-prima originados da reciclagem de caixas da Tetra Pak, parceira da Artecola no projeto. É com o nome de Afix Arteforro® ECO 2040, segundo o presidente executivo Eduardo Kunst.

Em criptomoedas

O Mercado Bitcoin, maior exchange de criptoativos da América Latina, e a Melnick, uma das maiores construtoras e incorporadoras do RS, anunciam parceria para pagar até 100% do valor de seus empreendimentos com a Bitcoin e Ethereum. A iniciativa teve início no dia 8 de março para todos os empreendimentos.

Construção e energia

A alta demanda por energia solar vai ao encontro de um novo movimento do setor imobiliário: o investimento em técnicas de construção verde, na qual ela é destaque. Para o CEO da Incorporadora BFabbriani, Bruno Fabbriani, o boom da energia solar continuará a afetar a indústria da construção nos próximos anos, como parte ativa da transformação de energia renovável da próxima década.

Um boom na energia solar

A Solar Serra, com sede em Bento Gonçalves, registrou um aumento de 30% nas instalações de energia solar fotovoltaica entre janeiro e fevereiro deste ano sobre igual período de 2021, após sanção da lei que mantém a isenção de tarifas para sistemas considerados de pequeno porte como em residências, comércio e indústrias só até 6 de janeiro de 2023, segundo o proprietário engenheiro eletricista Mário Henrique Bordignon. Ele projeta que a demanda por energia solar fotovoltaica deverá dobrar ao longo de 2022 e por isso triplicou os estoques de materiais de construção das usinas para não faltar.