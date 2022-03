Fórum de Energia Solar

A Dufrio, referência nacional em refrigeração e climatização, irá participar no II Fórum Estadual de Energia Solar, dias 17 e 18 deste mês, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis (RS). Em parceria com as chinesas Deye, HT e ZNShine Solar os profissionais da Dufrio poderão compartilhar conhecimento tecnológico e atender as empresas e residências que buscam viabilizar projetos de qualidade e custo justo. A Dufrio nasceu em Porto Alegre e com 25 anos no comércio de câmaras frias ou grandes estruturas de climatização tornou-se também uma das maiores marcas nacionais em produtos para eficiência no consumo de energia. O RS é um dos estados líderes no Brasil em instalações de placas solares.

Calçado sustentável

A marca de calçados Life Shoes, criada durante a pandemia e produzida em Campo Bom, já ensaia os primeiros passos enviando amostras aos EUA e Austrália no formato private label. Ela utiliza resina desenvolvida pela Braskem marca I'm green a partir do etanol da cana-de-açúcar, que ajuda a reduzir a emissão do efeito estufa ao longo da cadeia do plástico.

A gestão de viagens

Responsável pela gestão de viagens corporativas de mais de 50 grandes empresas, o Escritório de Porto Alegre da Maringá Turismo começa o ano anunciando um evento para lançar novas tecnologias que irão aprimorar seu trabalho. É o sistema online de Business Intelligence, portal de controle online de bilhetes aéreos não usados e de reembolsos solicitados, além de um gateway de pagamento online para controle de fee com painel de indicadores.

Os gastos com pets

A solidão do isolamento social, provocado pela pandemia, aumentou a adoção de pets entre os brasileiros. Consequência direta é que os gastos com seus cuidados também cresceram. Entre 2020 e 2021, houve um salto de 129%, segundo o Domestic View 2022, estudo da Kantar, líder em dados.

Uvas de São Marcos

A Zanlorenzi, de Campo Largo (PR), espera processar até o final deste mês 30 mil toneladas de uvas - americanas e viníferas - na indústria localizada em São Marcos (RS) com a safra deste ano. Depois do que a empresa terá acondicionado, cerca de 23 milhões de litros entre vinhos, sucos e bases para espumante. O envase é feita em Campo Largo.

Empresa triplica de tamanho

A Libracom, que atua com inteligência em processos industriais, triplicou o tamanho em 2021, viabilizando oportunidades de investimento a partir de ações da assessoria O2 Inc., que acompanhou diversas variáveis para o negócio se tornar rentável. Especialistas da O2 Inc. perceberam redução de 80% nos gastos, reversão do prejuízo em lucro em 10% e aumento de 50% no quadro de funcionários, a partir da otimização de gestão e a injeção de capital inteligente em frentes estratégicas.