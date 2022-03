A Casa di Paolo, de Bento Gonçalves, ao lado do pórtico de entrada, começa 2022 de cara nova reafirmando sua origem, que se tornou referência nacional na culinária típica trazida pela imigração italiana. É um recomeço visando a conciliar ares mais modernos com os 28 anos de história da marca, celebrados neste mês de março, o primeiro de uma série de homenagens. Atualmente, a rede de galeterias possui unidades na capital de São Paulo (nos bairros Vila Olímpia, Pinheiros e Lar Center), em Curitiba (PR), Itapema (SC) e em cidades do Rio Grande do Sul (Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, Gramado, Porto Alegre e Recanto Maestro). Para 2022, já estão confirmadas as inaugurações de duas novas casas, uma em Novo Hamburgo (RS) e outra em São José dos Campos (SP).

A tríade dos eventos

A gaúcha Cem Cerimônia Eventos e Turismo realizará às 19h 30m desta segunda-feira (14) o "Workshop dos Melhores Eventos", transmitido ao vivo do estúdio da Ópera Produtora, pela plataforma da Encontro Digital. O tema será a tríade dos eventos: o pré, durante e depois sob a ótica da construção estratégica para estruturar cada etapa.

Ouro para cervejas

A Cervejaria Edelbrau de Nova Petrópolis (RS) conquistou duas medalhas de ouro na 10ª edição do Concurso Brasileiro de Cervejas, um dos principais eventos do setor. As vencedoras da premiação, na noite desta terça (08), em Blumenau (SC), foram Wee Heavy (categoria Scotch Ale or Wee Heavy) e Dunkel (categoria German-style Schwarzbier).

Final da safra de uva

O Veraneio da Vindima de Garibaldi terá um grande desfile temático para encerrar a programação oficial do ano. O corso alegórico tomará a rua Buarque de Macedo, no Centro Histórico, no dia 19 de março, a partir das 16h. O evento celebrará o final da safra da uva e os 147 anos de Imigração Italiana no RS.

Chocolataria Gramado

A Chocolataria Gramado inaugura nesta sexta-feira sua primeira loja no Centro da cidade que lhe dá o nome. Fica no edifício Borges 3130, um empreendimento recém-concluído, próximo ao Hotel Casa da Montanha. A empresa produz anualmente 140 toneladas de chocolates e possui lojas no Shopping Total em Porto Alegre, no Canoas Shopping e uma em Cachoeirinha.

Contação de histórias no Boulevard

A plataforma de leitura Elefante Letrado, em parceria com o Boulevard Laçador, irá promover neste sábado um dia de atividades gratuitas com contação de histórias para famílias e crianças na área externa do shopping, em Porto Alegre. Intitulada Sábado Letrado, a ação será dividida em quatro sessões por turno, das 9h30 às 11h30 e das 15h30 às 17h30, com capacidade máxima de 15 pessoas em cada uma, e a participação acontecerá mediante a retirada de fichas, a partir das 9h.