Malhas e tricots na serra

Os fios entrelaçados que contam a trajetória de 35 anos da Biamar - considerada uma das empresas mais importantes no segmento de malhas e tricots do Brasil - se abrem para um novo momento em Farroupilha. Com investimento que ultrapassa os R$ 60 milhões, a empresa familiar inaugura para o público, nesta segunda-feira, seu novo complexo de 22,68 mil metros quadrados em seis andares, dos quais dois pisos são destinados a shwroom. O atendimento é exclusivo para o varejo atacado. O novo prédio vai duplicar a área industrial e quadruplicar o tamanho da loja da Biamar, que projeta elevar em 50% o faturamento. As inéditas instalações estão interligadas por um túnel subterrâneo e uma passarela ao antigo prédio. Nos dois últimos anos sua receita cresceu 40%.

Pagar tributos a mais

Planejamento tributário: como gerar caixa no setor farmacêutico - é o tema da palestra dos sócios fundadores da gaúcha Marpa Gestão Tributária, Michael Soares e Eduardo Bitello, dia 16 deste mês na Conexão Farma 2022 em São Paulo. A ideia é mostrar aos representantes da indústria e do varejo como deixar de perder dinheiro nos negócios, pagando tributos a mais ou de forma indevida.

Gazen no Green Card

Ex-presidente da EGR e ex-secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Porto Alegre, o advogado Marcelo Gazen assume como diretor do Grupo Green Card, uma das líderes no ramo de cartões benefícios do Brasil com 10 unidades no país e faturamento de R$ 1,7 bilhão em 2021. Especialista em licitações e contratos, ele tem mais de 20 anos de mercado, especialmente no desenvolvimento e execução de grandes projetos na área pública.

Medalha para Manteli

O diretor da Associação Hidrovias RS, Wilen Manteli, foi escolhido para receber a Ordem do Mérito do Transporte Brasileiro (Medalha JK) pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) com entrega às 17h do dia 16 deste mês na sede da entidade. É por relevantes serviços ao setor de transporte e logística do País.

Maior guindaste da AL

Já consolidada como a líder mundial na produção de guindastes articulados, após um ano de importantes novidades, a Palfinger de Caxias do Sul encerrou 2021 com expansão de 70% na receita sobre 2020 e lançou o maior guindaste articulado da América Latina.

Depilação com nova tecnologia

A Bestlaser inaugurou uma loja no Bourbon Shopping São Leopoldo oferecendo serviços de depilação a laser ao público feminino e masculino. A marca tem como diferencial o protocolo de depilação criado a partir do uso da tecnologia Zy One, cuja distribuição é exclusiva da Bestlaser no Brasil. A tecnologia é considerada uma das mais sofisticadas e oferece resultados duradouros, além de conforto e segurança aos clientes durante a aplicação.