Inovação para o calçado

Reconhecida pelo investimento em pesquisa e inovação, a FCC chega à 45ª Fimec, em Novo Hamburgo, na condição de única fornecedora com a linha completa de termoplásticos para a sola do calçado no Brasil. Isso porque a indústria de Campo Bom (RS) apresenta, na feira, uma novidade em seu portfólio de produtos para o mercado calçadista: o PVC. Com o objetivo de ampliar a atuação no mercado, a FCC utiliza sua expertise para criar um material nobre de preço competitivo. "Trata-se de uma commodity e, neste sentido, o PVC da FCC une qualidade e segurança", explica o diretor de negócios, Marcelo Garcia. Além disso, o produto é livre de ftalatos, um composto proibido em diversos países, ou seja, ele se destina também à exportação que precisa ser elaborado sem esse material.

Desconto das quartas

Na primeira ação de 2022, do Quarta Shop&Music do Praia de Belas Shopping, quem sedia hoje o evento é a Coliseu Joalheria, que irá oferecer descontos de 10% em todos os seus produtos. E, ainda, em paralelo, realizará o Sale Eyewear - ação que oferecerá descontos de 50% em armações selecionadas. É das 10h às 21h.

Árvores preservadas

Ao longo dos seus cinco anos de atuação, a Ecosul Energias, de Nova Petrópolis, preservou 808.154 mil árvores com o conjunto da potência dos projetos fotovoltaicos comercializados e deixou de produzir 12.607.200 kg de CO2, gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global.

Nova filial Seprorgs

Sindicato das Empresas de Informática do RS (Seprorgs) abriu nova regional em Uruguaiana, onde irá atender toda Fronteira Oeste, região com mais de 100 empresas do setor. Esta é a quinta regional instalada pelo sindicato, que já tem atuações em Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas e Santa Rosa, além de Porto Alegre.

Os Queijos Serranos

Aberta sexta-feira passada (04) a Exposição Fotográfica Queijo Artesanal Serrano, em São Francisco de Paula para visitação pública até 1º de maio. A cidade aprovou em 2019 lei que elevou o saber fazer o Queijo Artesanal Serrano à categoria de Patrimônio Cultural Imaterial do município. E no INPI conquistou a condição de IG de Denominação de Origem.

Apoio à mulher do grupo Brinox

O Grupo Brinox, com sede em Caxias do Sul, dá amplitude nacional a ações de apoio à mulher já desenvolvidas há mais de quatro anos. Inserção feminina no mercado de trabalho, sensibilização da sociedade e encorajamento à busca de ajuda são prioridades na política da empresa. Para marcar o movimento, a companhia lança um copo especial com 100% do lucro das vendas revertido para ações de enfrentamento à violência contra a mulher. A novidade já está disponível no e-commerce da marca.