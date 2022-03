Mundo pet é da mulher

No mundo pet, o comando é das mulheres, segundo constatação de levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária sobre os profissionais que se formam e outro realizado pelo Grupo Hospitalar Pet Support e Onco Support de Porto Alegre, sobre atendimentos veterinários. No início dos anos 1980, apenas 20% dos profissionais da veterinária que se formavam eram mulheres, hoje, esse número é superior aos 60% (fonte do CFMV). Além disso, no RS, são 6780 veterinárias ativas, segundo o CRMV-RS, ou 51,75% dos profissionais da veterinária. "Analisando o perfil dos estudantes da medicina veterinária da Uniritter, por exemplo, encontraremos em torno de 70%, segundo a médica veterinária e doutora do Onco Support, Wanessa Beheregaray. Mais: são as mulheres que mais gastam com o tratamento e cuidado de animais de pequeno e grande porte, contabilizando 65%.

Boa no trabalho

No mercado de documentos fiscais eletrônicos desde 2008, com sedes em Porto Alegre, São Paulo e Goiânia, a Oobj encerrou 2021 com o selo Great Place to Work, como um dos melhores lugares para se trabalhar no país. Ao longo de 2021, a equipe aumentou 20% e, para apoiar o crescimento, pretende dobrar as contratações este ano. No total, a Oobj dedicou 1,2 mil horas apenas ao desenvolvimento de novos produtos.

Na Praia do Rosa

Praticantes de um estilo de vida consciente e vontade de tornar tudo isso mais acessível a outras pessoas, o casal de empreendedores gaúchos, Jana e Leo Costanzo, lançaram a marca AGORA Lifestyle, que, além de e-commerce, conta com um espaço físico no Centro Comercial Ibiraquera, na Praia do Rosa (SC), investimento de R$ 90 mil. Focado no bem viver, a novidade oferece experiências para estimular o desenvolvimento pessoal e autoconhecimento e itens para rotinas de autocuidado e nutrição.

Mulher referência

A área de reestruturação empresarial tem figuras masculinas como expoentes. Mas a advogada Gabriele Chimelo, sócia do escritório SCA - Scalzilli Althaus, de Porto Alegre, se tornou referência no tema e divide suas experiências no 2º Summit #porElas. O evento do Instituto Brasileiro de Insolvência é no Dia Internacional da Mulher. "Sejamos nós, mulheres, as lideranças dessas transformações", sugere a advogada.

Iougurte Sans Souci em Torres

Com 22 anos de história e sede em Eldorado do Sul, a Sans Souci, uma das marcas de iogurte mais tradicionais do RS, acaba de levar seus produtos também para Torres, depois de já estar em Tramandaí, Xangri-lá e Capão da Canoa. Suas três linhas de iogurtes em garrafas 750g, fonte de fibras 200g e Kefir Sans Souci, podem ser encontrados no Big Joia Supermercados, (Av Carlos Barbosa 240) e no Mercado Spiaggia, (Av. Silva Jardim, 416).