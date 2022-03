A recuperação da Páscoa

A Prawer Chocolates de Gramado (RS) projeta expressivo crescimento em vendas para esta Páscoa na comparação com a de 2021. Tomando por base o período entre o feriado de Carnaval e o domingo de Páscoa, a empresa espera vender 30% a mais do que em 2021. A expectativa é superar inclusive o último ano pré-pandemia, com crescimento na temporada de Páscoa deste ano de 15% sobre 2019. A Prawer possui atualmente 4 lojas em Gramado, além de contar com 497 pontos de vendas em todo país, em grandes redes varejistas como Rede Angeloni de Santa Catarina, Eataly e St Marche de São Paulo. Seus produtos estão presentes em pontos de vendas de 23 estados e no Distrito Federal, distribuídos nas cinco regiões do País.

Chocolates autorais

A chocolatier e proprietária da Amendoeira Chocolaterie, de Caxias do Sul, Liliane Gräff Michelon, comercializou em seis meses meia tonelada de chocolate. Para 2022, a perspectiva é dobrar a produção só na época da Páscoa. E, pensando em atender a demanda, criou a Coleção Diamond - chocolates finos autorais.

Como emagrecer

A nutricionista Alice Bayer, pós-graduada em psicologia do comportamento alimentar e nutrição esportiva, promove em evento online. As 4 Chaves do Emagrecimento às 20h37 desta segunda-feira em seu canal no YouTube. Na pauta, temas essenciais a um emagrecimento saudável e sem restrições: comida de verdade, atividade física, fome física x fome emocional, entre outros.

Imóveis de luxo

A One Imóveis de Luxo apresentou sexta-feira (04) um encontro para que as principais incorporadoras do estado apresentem os empreendimentos de luxo a serem lançados em 2022. A expectativa é que este mercado alcance em torno de R$ 4 bilhões. Além disso, a One conta com quase R$ 2,3 bilhões em estoque - ou seja, empreendimentos já lançados e ainda disponíveis para compra.

A inflação do pão

Ninguém precisa temer um salto no preço do pão nosso de cada dia, pelo menos não o de trigo, com a guerra da Rússia x Ucrânia, embora sejam grandes exportadores do produto e o Brasil importador. É que o trigo representa só 14% deste pão. Os restantes 86% são transporte, indústria, distribuição, aluguel, impostos e salários, segundo o economista Antônio da Luz da Farsul.

Aposta na liderança feminina

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo aposta na liderança feminina para seguir crescendo no varejo gaúcho. Completando uma década de funcionamento em 2023, o primeiro premium outlet do Sul do país atualmente tem Amélia Siqueira como gerente geral, comandando o empreendimento que planeja fechar 100% de ocupação do mall ao longo deste primeiro semestre. Neste ano, já foram inauguradas operações da Osklen e da Kin Cone. Nos próximos meses, chegam El Fuego e Reserva.