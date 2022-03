Saúde no Shopping do Vale

Um polo de saúde, que ocupará 1.500 metros do Shopping do Vale em Cachoeirinha, promete atender a todas as demandas dos moradores da cidade e municípios próximos. Entre seus integrantes estão consultórios médicos e odontológicos, pronto atendimento adulto e infantil, pronto atendimento de traumatologia e ortopedia, clínica de diagnóstico por imagem, laboratório de análises clínicas, clínicas de vacinas, clínica de estética, estúdio de pilates, lojas de produtos ortopédicos e farmácia. O conceito e montagem do projeto são da M.Stortti Business Consulting com o grupo General Shopping, que o considera parte do redesenho de melhorias de fluxo da região no próprio Shopping devido aos condomínios que se instalam no eixo Cachoeirinha, Gravataí e Alvorada.

Consultorias online

Programa de Apoio ao Empreendedorismo Local, desenvolvido pelo Sebrae RS em parceria com a Braskem, oferece consultorias online e gratuitas para micro, pequenas empresas e microempreendedores individuais de Triunfo, Montenegro e Nova Santa Rita. Ainda há vagas e as inscrições podem ser feitas pelo site do Sebrae RS.

Sorvetes Santino

A Santino Artisan Gelato, marca de sorvetes artesanais de Santa Maria, inaugurou sua primeira unidade em Porto Alegre na esquina da rua Hilário Ribeiro com a Padre Chagas, bairro Moinhos de Vento. Focada no sorvete italiano, o gelato, chega com seus mais de 60 sabores de receitas próprias, e inspirada nas pequenas gelaterias do interior da Itália.

Loja de brinquedos

A Ovelha Up, do Shopping TOTAL, inaugurada em novembro passado, anuncia para breve novos produtos da Disney no seu mix. Hoje, segundo seu proprietário Claudio Souza, as luminárias criativas são as mais procuradas, seguidas das "pelúcias" hipoalergênicas. Os brinquedos são de poliéster com elastano e corpinho de micropérolas de poliestireno expandido.

Fórum na 45ª Fimec

A 45ª Fimec, que acontece no período de terça a quinta da próxima semana na Fenac em Novo Hamburgo apresenta na tarde da quarta-feira a 4ª edição do Fórum Fimec. Trata-se de uma programação voltada às novidades e tendências do mercado e temas específicos para o setor coureiro-calçadista, com palestrantes nacionais e internacionais.

Mais a inflação da guerra

Se o salto da inflação para 10,06% em 2021 foi basicamente de energia, aliada ao aumento do câmbio, a inflação da guerra acrescenta agora ainda a alta dos preços dos alimentos. O impacto imediato é no trigo, onde o Brasil é grande importador (cerca de 40% do consumo) e a Rússia (1ª) e Ucrânia (4ª) grandes exportadoras. Os preços, que norteiam o mercado, já saltaram na Bolsa de Chicago, e valem mesmo para o caso brasileiro onde a maior parte das importações vem da Argentina.