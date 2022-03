O contracheque digital

Melhora na comunicação com os funcionários, economia de água e de corte de árvores e menos lixo: é o que o Grupo Herval comemora ao completar um ano com seu departamento de RH digitalizado. Os quase 7.000 funcionários têm acesso a diferentes informações como contracheque, espelho ponto e registro de horas, através de aplicativo. Segundo o vice-presidente Andrei Seger, "deixamos de imprimir 82 mil folhas do tamanho A4 para os contracheques, gerando a economia de 880 mil litros de água e evitando a derrubada de nove árvores". Além disso, "temos que pensar no descarte dos papéis, uma vez que o material pode levar até seis meses para se decompor no meio-ambiente e a reciclagem demanda o uso de produtos químicos", conclui.

Mais energia solar

A Blue Sol Energia Solar, em atividade há 12 anos, anuncia o início das operações de mais uma unidade franqueada no RS, totalizando 14 no Estado e com a meta de chegar ao final do ano com 50 em todo o País. Será em Cachoeirinha, pelas mãos do franqueado Leandro da Silva Souza do ramo alimentício.

A aposta na loja

Após 20 dias fechada, o Boticário reinaugura a unidade na Avenida Azenha, de Porto Alegre, em formato atualizado de loja, evidenciando sua aposta na evolução do varejo físico. A operação foca na oferta de experiências para o consumidor. O investimento foi de R$ 250 mil.

Natal Luz na mídia

A divulgação do Natal Luz, realizado entre 28 de outubro de 2021 e 30 de janeiro de 2022 pela Gramadotur, registrou R$ 45 milhões em mídia espontânea de todo o País e mais de 1,1 bilhão de visualizações. Mais de 329 milhões de pessoas foram impactadas na mídia online e mais de 17 milhões na impressa, diz levantamento da Top Clip, empresa de clipping com sede em São Paulo.

Feiras presenciais

A caxiense Promob Software Solutions, que integra a principal empresa desenvolvedora de software para o setor moveleiro do mundo, a norte-americana 2020, retorna às feiras presenciais. Só em março participará de três: a Expo Revestir, em São Paulo, de 8 a 11; e Fimma e Movelsul, em Bento Gonçalves, de 14 a 17.

No maior evento imobiliário do mundo

Os masters franqueados da RE/MAX Rio Grande do Sul, Thiago Medeiros e Túlio Marques, participaram da convenção global da empresa, em Las Vegas (EUA). "É o maior evento imobiliário mundial, promovido por uma empresa presente em mais de 120 países com 15 mil dos seus mais de 142 mil corretores. Em 2021, mesmo com a pandemia, a RE/MAX realizou mais de 2 milhões de transações imobiliárias", relatam Medeiros e Marques que em cinco anos conseguiram abrir 50 agências no RS.