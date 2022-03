Administração de frotas

A Delta Global, uma das maiores empresas de serviços e tecnologia para o mercado de seguros e transportes do País, com sede em Porto Alegre, fechou 2021 com aumento de 40% na receita e de 30% na frota de veículos administrados, chegando a um total de 300 mil veículos ativos, o que representa 5% da frota nacional de veículos pesados e de carga. A empresa admitiu também 60 novos colaboradores, um aumento de 50% no volume de contratações. O impulso para o crescimento veio em fevereiro de 2021 quando a Delta Global recebeu um aporte de R$ 13 milhões da Randon Ventures, unidade de investimentos e aceleração de startups das Empresas Randon.

Destaque nacional

Médico do Hospital Moinhos de Vento, Renato Roithmann é o novo presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial para a gestão 2022. "Um dos pressupostos da entidade é desenvolver ações que promovam a melhoria da saúde. Acreditamos que podemos ampliar e fortalecer ainda mais nossa atuação", comentou.

Clínica Sorrentino

A arquiteta e urbanista gaúcha Bianca Mattana inicia 2022 em boa fase: celebra os 10 anos do seu escritório com um novo trabalho publicado na edição especial Yearbook 2022 da revista Casa Vogue. É o projeto da Clínica Sorrentino na Chácara das Pedras, em Porto Alegre. Com 170 metros quadrados, o ambiente mescla tendências da arquitetura contemporânea com tons amadeirados, o toque luxuoso de elementos orgânicos e o revigorante contato com a natureza.

A ABF Educação

Associação Brasileira de Franchising acaba de lançar a ABF Educação, plataforma digital inédita de educação continuada em franquia. Ela traz conteúdo, cursos, eventos e ações interativas, sob demanda, podendo ser acessada de quaisquer dispositivos. Outra inovação é a produção de conteúdo em parceria com a Digital House, a Fundação Dom Cabral e o Provar/FIA.

Pequenos imóveis

Os financiamentos de pessoas físicas junto ao Itaú Unibanco para a compra de imóveis de até 50 metros quadrados aumentaram 204% no ano passado, sobre o anterior de 2020. Mas isso não quer dizer que outras metragens tiveram desempenho ruim. Exemplo disso é o crescimento de 162% no número de financiamentos do banco na mesma comparação para imóveis com áreas entre 50 e 100 metros quadrados.

A casa dos raros em Porto Alegre

Porto Alegre está ganhando um espaço apropriado para o diagnóstico, tratamento e pesquisas médicas dos pacientes raros. No Brasil, são 13 milhões. O espaço será pioneiro na América Latina, com profissionais altamente qualificados e diversos equipamentos de ponta. Segundo o deputado federal e médico Pedro Westphalen (PP), que foi visitar as obras da Casa dos Raros, a inauguração está prevista para este primeiro semestre de 2022.