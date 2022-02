Ampliada coleta domiciliar

O serviço de coleta domiciliar do Weinmann, presente em Porto Alegre e região metropolitana, passa a incluir Sapucaia do Sul e Viamão, cidades onde a empresa não possui unidades de atendimento. A coleta domiciliar possui 50 rotas diárias, e também está disponível em Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Até o final deste ano, 30% da frota de atendimento móvel deverá ser composta de veículos elétricos. Outra novidade é a disponibilização de vacinas do Plano Nacional de Imunização e da rede privada no portfólio de facilidades que poderão ser realizadas em casa. Imunizantes para adultos e crianças contra Influenza, meningite e HPV, entre outros, podem ser agendados por meio do call center da rede.

Aeromovel em Guarulhos

O governador João Doria anunciou semana passada o início imediato das obras do monotrilho do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com a conclusão prevista para 2024. A conexão interligará trem e metrô aos terminais 1, 2 e 3 do aeroporto, o maior da América do Sul, através do aeromovel gaúcho, que ganhou a licitação. Serão 2,6 km de vias elevadas, que podem ser percorridas em apenas seis minutos.

Fundacred e o CIEE-RS

A Fundacred e o CIEE-RS se uniram para ampliar a experiência e a contribuição dos jovens no mercado de trabalho. Nomeada de Trabalho 5.0, a iniciativa terá o suporte da Brivia, empresa que atua em estratégia, experiência e comunicação. É para repensar e ressignificar o desenvolvimento profissional e pessoal, a partir dos estágios e do Programa de Aprendizagem.

Economia na distribuição

A Fröhlich de Ivoti está usando um aplicativo próprio para auxiliar na distribuição de seus produtos aos mais de 13 mil pontos de venda atendidos pela empresa no Estado. Desde que foi colocada em prática, a ferramenta trouxe uma redução de até 20km por rota realizada. Com a média de 60 cargas diárias, o aplicativo representa uma economia de 1.200 Km rodados todos os dias.

Irani Papel e Embalagem

A Irani Papel e Embalagem, uma das principais indústrias de papel e embalagens sustentáveis do Brasil, controlada pelo grupo gaúcho Habitasul, encerrou 2021 com receita líquida de R$ 1,6 bilhão, aumento de 56% sobre 2020, quando alcançou R$ 1,03 bilhão.

Home office nas eletroeletrônicas

Pesquisa da Abinee-RS mostrou que 54% das empresas gaúchas do setor não têm colaboradores atuando no regime de home office e 19% se encontram neste regime em setores como pesquisa e desenvolvimento, marketing, TI, comercial e compras. O retorno ao trabalho presencial já começou para 85%, mas para 12% ele se dará de forma efetiva ao longo deste ano. Só 3% das empresas pretendem manter em home office os não ligados à produção.