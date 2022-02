Energia solar no colégio

O Colégio João XXIII, de Porto Alegre, investe na produção de energia renovável com a instalação de uma usina solar fotovoltaica. A construção, que durou aproximadamente 20 dias, se deu nos telhados do ginásio, cantina e nos prédios 3, 4 e 9, que possuem melhores estruturas de sustentação e insolação. São 392 placas solares (e dois inversores de 60.000Kw) que projetam atender 60% da demanda do Colégio, enquanto o restante irá para a concessionária, gerando crédito a ser utilizado nos períodos de inverno. A previsão é começar a produção de energia agora em março.

O Teatro Feevale de NH

Teatro Feevale, administrado pela Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), concluiu a renovação da sua fachada norte. A obra é um marco para a reabertura cultural do espaço para novos shows e que a partir de 1 de abril retoma os espetáculos transferidos durante a pandemia. Em tempo: o Teatro Feevale recebe também locações para eventos.

A Família Previdência

A Fundação Família Previdência do RS está com inscrições abertas até este domingo (27), para o processo seletivo que definirá os dirigentes para a composição da próxima gestão da entidade e preencherá os cargos de presidente, financeiro e de previdência.

Medicina do RS na Itália

Referência em medicina de reprodução, o Fertilitat de Porto Alegre estará no 20º Congresso Mundial de Endocrinologia Ginecológica, em Firenze, na Itália, de 11 a 14 de maio. Seis trabalhos de seus profissionais foram selecionados para apresentação no evento que reúne os mais renomados da área do mundo. "Estar neste seleto grupo mostra a nossa dedicação, pioneirismo e aprimoramento constante", celebra a diretora Mariângela Badalotti.

Auxílio a projetos sociais

A Sicredi União Metropolitana RS está com as inscrições abertas para o Fundo de Desenvolvimento Social 2022. Até esta segunda-feira, entidades sem fins lucrativos podem buscar auxílio para projetos sociais nas áreas de cultura, educação, esporte, meio ambiente, saúde e segurança. O apoio é viável, pois os associados destinam parte dos resultados da cooperativa para ajudar a sociedade e contribuir para o desenvolvimento das regiões onde estão inseridos.

Estacionamento grátis no shopping

O Praia de Belas Shopping oferece estacionamento grátis durante quatro horas consecutivas entre os dias 26 deste mês e 6 de março para quem for ao cinema, devendo ser usado no mesmo dia da compra do bilhete. É uma edição especial do Partiu Cinema durante o Carnaval. A promoção ainda oferecerá descontos de 50% - apresentando o voucher do cinema - para o acompanhante na sequência do Mamma Mia e o mesmo nos pratos a la carte do Pecorino, mas exclusivamente para jantares.