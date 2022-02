Rompendo as fronteiras

Chegando à quinta edição, o Paleta Atlântida atraiu mais de 20 mil pessoas sábado passado (19) na praia de Xangri-Lá. Considerado o maior churrasco à beira mar do mundo e o desejo de entrar para o livro dos recordes, o Guinness, ele rompeu as fronteiras do RS. Além de receber a comitiva do Ministério do Turismo do Uruguai, juntamente com o diretor de turismo do departamento de Canelones, houve um convite: para os organizadores visitarem a cidade uruguaia, pois o Paleta pode vir a ser um elo de ligação para uma possível aliança binacional de turismo entre a praia de Atlântida do Brasil e a Atlântida do Uruguai, além da realização do evento na praia uruguaia.

Atendimento híbrido

Após a retomada do atendimento em suas lojas físicas, a empresa gaúcha de moda feminina Rabusch notou um novo comportamento nas consumidoras: a busca pelo atendimento híbrido. "Grande parte das vendas começa no digital (redes sociais, whatsapp e site) e termina no ponto de venda, ou vice-versa", explica o presidente Alcides Debus.

As feiras de móveis

As feiras FIMMA e Movelsul têm data confirmada de 14 a 17 de março, com mais de 500 marcas expositoras. O evento acontece em Bento Gonçalves (RS) e atrai arquitetos, lojistas, designers, marceneiros e compradores do Brasil e exterior. Esse será o primeiro grande encontro do setor desde o início da pandemia, simbolizando a retomada de bons negócios, networking e oportunidade de atualização nas inovações do setor.

Jovens Aprendizes

Os participantes do projeto Jovem Aprendiz da Fundação Tênis acabam de encerrar o módulo introdutório, o que permite sua contratação como aprendizes na área de TI em empresas da Região Metropolitana de Porto Alegre. Entre os temas abordados estão mercado de trabalho, criatividade, liderança e finanças. A capacitação tem a duração de dois anos, com aulas no Instituto Caldeira.

Expansão da Lugano

A Lugano, marca de chocolates finos de Gramado (RS), abriu as portas de duas novas lojas neste mês: no Shopping Downtown do Rio de Janeiro e em Campinas (SP) no bairro Cambuí. Elas integram seu projeto de expansão, que prevê o desembarque da grife gaúcha em Curitiba e Pato Branco (PR), Alta Floresta e Tangará da Serra (PR) ainda antes da Páscoa, agora em março.

Expansão da rede Mais1 Café

Em crescimento exponencial, a Mais1 Café, rede de cafeterias modernas do conceito "to go", estabeleceu as metas deste ano: abrir a cada mês 30 unidades em diversos estados do país, ultrapassando com isso 700 franquias comercializadas e um faturamento de R$ 110 milhões. A rede, que driblou os reflexos da pandemia, fechou 2021 com mais de 16 unidades no RS e prevê alcançar 51 lojas, sendo 36 delas já confirmadas para inaugurar na região.