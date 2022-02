Novo condomínio no Litoral

Localizado em Capão da Canoa, no Km 37 da Estrada do Mar, o Condomínio Murano, que tem à frente a incorporadora Pioner & Teixeira Empreendimentos, concluiu a primeira fase da obra com a entrega de 106 casas e a infraestrutura completa, totalizando cerca de 25 mil m² de área construída. Lançado em 2019, o empreendimento engloba quatro etapas. Até agora, foram comercializadas 245 unidades, um VGV de R$ 190 milhões. A fase dois do condomínio, com 100% das unidades vendidas, deve ser entregue em novembro de 2022. A três, em novembro de 2023, com casas a partir de R$ 800 mil, já a quatro, em novembro de 2024, será lançada em breve. Em estoque para vendas a empresa ainda registra um VGV de R$ 130 milhões do Murano.

Carnavale sem folia

Ao ar livre e durante cinco dias, longe da folia, das grandes concentrações e mesclando a boa música com os aromas e sabores dos vinhos e espumantes Miolo, além de drinks, comidinhas de boteco, exposição de arte, shows, lojas pop up, espaço kids e até cineminha ao ar livre. Assim será o Carnavale 2022, que chega dia 25 deste mês e vai até 1 de março para brindar os sete anos do Wine Garden, na Vinícola Miolo.

A expansão da Bibi

Hoje com 147 lojas, Calçados Bibi de Parobé (RS) amplia sua presença em quatro cidades de três estados brasileiros neste mês. São elas Franca e Guarulhos SP), Balneário Camboriú (SC) e Porto Alegre (RS). A marca de calçados infantis tem dois modelos de franquias, Standard com investimento a partir de R$ 580 mil, em capitais e grandes cidades e Light ao custo de R 450 mil, em cidades de 200 mil habitantes.

Novo jeito de viajar

Seguindo a tendência mundial, a Coobrastur reposiciona sua marca e passa a chamar-se Coob . Com mais de 33 anos e pioneirismo em assinaturas de viagens, a empresa de Canela oferece tarifas até 60% mais baratas sobre outros sites de reservas, tem mais de 50 mil clientes e uma rede de 1.800 hotéis credenciados no Brasil.

Bib's Amendolate

A gaúcha Neugebauer acaba de apresentar ao mercado o nono sabor da marca Bib's na versão sachê. É o Bib's Amendolate, vendido em embalagem laranja de 40g. A empresa buscou a inspiração no pioneiro Bib's Amendoim - primeiro sabor da linha Bib's, lançado nos anos 80.

Massas Dinossauros e Unicórnio

A Mossmann Alimentos acaba de lançar as massas funcionais Dinossauros e Unicórnio para o público infantil, com design assinado pela Packart Design, de Porto Alegre. Dentro da estratégia criada, tem hotsites interativos, peças de pdv, sorteios, campanhas comerciais, etc... Os produtos do bem, carinhosamente chamados pela Mossmann, são mini fusilis coloridos no tamanho ideal para as crianças, sem conservantes e cheios de vitaminas e minerais.