Reestreia de uma marca

Completando cinco anos de mercado, a Wolens lançou sua nova marca. A novidade é o primeiro passo da incorporadora, com foco em altíssimo padrão, para o que vem pela frente. Para 2022, estão previstos quatro lançamentos, todos no bairro Moinhos de Vento. "Serão projetos diferenciados, desenvolvidos por arquitetos reconhecidos nacionalmente. Nosso propósito é modernizar regiões tradicionais e nobres, enquanto valorizamos a história e o patrimônio cultural da cidade", antecipa o diretor de Novos Negócios Daniel Goldsztein. Fundada pela família Goldsztein, a Wolens carrega outro legado além das décadas de experiência na construção civil.

Confecções Wolens

Nos anos de 1950, o alfaiate Abram Goldsztein, recém chegado da Polônia, fundou a indústria de confecções Wolens em Porto Alegre. Mesmo em meio a fábricas e magazines famosas, ela se tornou referência no mercado brasileiro de roupas até 1972, quando foi vendida para a Riachuelo.

Bistek Supemercados

O Bistek Supermercados, com duas lojas em Porto Alegre, começa nesta segunda a maior campanha de sua história, que doará a ONGs de Santa Catarina e RS até 6 toneladas de alimentos. Ele irá trocar selos por facas de cozinha de marca suíça. Todos os meses, a cada 1 milhão de selos distribuídos, doará 1,5 tonelada de alimentos a 12 ONGs. A estimativa é que um milhão seja atingido a cada 30 dias.

Suco de uva em lata

A Vinícola Aurora, líder de mercado em suco de uva integral no Brasil, apresenta o Suco de Uva Tinto Integral Aurora Gaseificado em lata, sem adição de água, açúcar e corante e com todos os benefícios saudáveis do suco de uva tradicional., ao preço médio de R$ 5,00. Distribuído em todo o País é ótima alternativa para quem ainda tem o hábito de consumir refrigerante. Ele está no mercado em garrafa desde 2019.

Arquiteta em destaque

A arquiteta gaúcha Gabriela Angonese, que elenca o Yearbook 2022 da edição de luxo da Revista Casa Vogue, ao mesmo tempo em que comemora o feito, apresenta seu novo escritório no complexo Vint Offices, em Caxias do Sul, entre esta terça e quinta-feira. A profissional ainda agrega ao currículo as premiações Top 100 Kaza e 1º lugar Top Decor Serra 2021.

PPP de complexos prisionais

Especialistas do escritório TozziniFreire de Porto Alegre integram a equipe jurídica responsável pela estruturação de projeto-piloto de PPP para a construção e operação de complexos prisionais em Erechim (RS) e Blumenau (SC). Além do pioneirismo e da relevância social do projeto, os complexos devem ser entre os mais modernos do Brasil, empregando tecnologia de ponta para aumentar a segurança e reduzir os custos de operação. A coordenação é do BNDES com apoio do BID e do Ministério da Economia.