A safra de maçãs 2022

A Rasip, uma das maiores produtoras e comercializadoras de maçã no Brasil, inicia 2022 com boa expectativa. Em 2021, a empresa registrou crescimento de 18% e está trabalhando 'a todo vapor' nesta colheita, que demanda a contratação de 2.516 safristas, que atuam em Vacaria, onde estão localizados seus pomares. A empresa tem expectativa de comercializar 60 mil toneladas nesta safra. "A Rasip deverá ter uma produção muito próxima de 2021, com crescimento em volume na variedade Gala e leve diminuição na variedade Fuji. A seca e o granizo foram os fatores que contribuíram para menor produção, mas esse é um panorama geral da produção na região", afirma Sergio Martins Barbosa, CEO da RAR, marca que engloba a Rasip.

A reestruturação fiscal

A gaúcha Valor Fiscal acaba de entrar no exclusivo circuito de empresas listadas na Bolsa de Valores, contratada pela Blue Tech Solutions E.Q.I. para assumir sua reestruturação fiscal e tributária. Um trabalho de grandes proporções, dado o volume de operações realizadas pelo cliente na antiga gestão.

Especializada em robôs

Especializada em robótica e indústria 4.0, a Dalca Brasil de Bento Gonçalves, registrou em 2021 crescimento de 12% nas vendas sobre 2020. Recentemente, ela ampliou sua atuação com a oferta de software para gestão integrada de produção (M.E.S.), apresentando um novo negócio sob a marca Dalca Digital.

Clínicas odontológicas

A clínica odontológica Sorridents, que no RS tem unidades em Porto Alegre, Alvorada, Santa Maria e Pelotas, passou em 2021 do 52º para o 48º lugar no ranking das maiores redes de franquias por unidade, aumento de 35,5% sobre 2020 para mais de 500 segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

CEEE Equatorial Guaíba

CEEE Grupo Equatorial investiu R$ 3,5 milhões na ampliação do fornecimento de energia da Subestação Guaíba 1, no centro do município. Foi na troca de equipamentos, incluindo um transformador de maior capacidade, para 65 MVA de potência. A ação beneficia 38 mil clientes, ou 150 mil pessoas em Guaíba, Eldorado do Sul, Barão do Triunfo, Sertão Santana, Mariana Pimentel e Barra do Ribeiro.

A prateleira infinita da Rabusch

A moda feminina Rabusch investiu em 2021 no digital e na mudança da sua cultura interna. E hoje as vendedoras contam com ferramentas que ampliam suas possibilidades de atendimento. É o caso do software "prateleira infinita", que centraliza o estoque e que pode ser acionado quando a consumidora procura por alguma peça não existente em loja. A venda pode ser realizada e o produto é enviado à sua casa ou ela pode buscá-la na mesma semana. O resultado já pode ser sentido em 2021, quando a empresa registrou um crescimento de 36% no faturamento sobre 2020.