A empresa gaúcha Vortigo Digital e a paulista Lovepeople iniciam parceria num programa de formação de novos profissionais de TI para incluir pessoas no mercado de trabalho do setor. É através de um curso de seis meses no formato online para a função de Programador Junior. A formação oferecida pela Lovepeople ensina a tecnologia Flutter, da Google. Uma tecnologia híbrida que roda tanto em IOS quanto Android e Web. É aí que entra a Vortigo, que tem foco no desenvolvimento de produtos com soluções híbridas. "A formação técnica dada pela Lovepeople e a demanda por profissionais exigidos pela Vortigo uniram nossos propósitos" afirma Thallys Severo, head de inovação da Vortigo.