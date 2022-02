Aeromovel em Guarulhos

O Tribunal de Contas da União liberou o processo de implantação do Aeromovel gaúcho, escolhido em concorrência para integração ferroviária do aeroporto de Guarulhos com o metrô, visando facilitar a vida dos usuários, hoje feita por ônibus oferecidos pela GRU Airport, que ainda enfrentam desconfortos, como carregar malas no deslocamento. Estão previstos investimentos de R$ 272 milhões para o novo transporte, viabilizados por outorga aeroportuária, usando parte do que a concessionária pagaria à União. Com 2.731 metros de extensão, o modal terá três veículos para 200 usuários cada. E no aeroporto o sistema terá estações nos três terminais e junto a CPTM. O tempo de viagem e de espera será de apenas 6 minutos. Essa integração coloca Guarulhos no mesmo patamar dos grandes aeroportos internacionais.

Profissionais de TI

O Brasil terá, até 2025, um déficit de 530 mil vagas para profissionais de TI, segundo a Brasscom. É que está todo mundo em busca de desenvolvedores para competir num mundo cada vez mais digital. E o surgimento de novas tecnologias e tendências tornam o setor mais atrativo e competitivo, mas falta capacitação para jovens talentos espalhados pelo país em busca de trabalho.

Curso de seis meses

A gaúcha Vortigo Digital e a paulista Lovepeople estão juntas num programa de formação de novos profissionais de TI. O diferencial é a forma como os participantes podem chegar a este mercado: através de um curso de seis meses em online para Programador Junior. No site www.lovepeople.com.br

Produção de projetos

A Sicredi Aliança RS/SC/ES abre inscrições para duas turmas da Oficina de Produção de Projetos, destinadas a entidades beneficentes associadas à cooperativa no RS e SC. É para ajudar a manter seus projetos sociais. As aulas serão ao vivo e à noite em formato online, com carga de 5 horas.

Reação dos shoppings

Após registrar em 2020 uma queda sem precedentes no faturamento de sua história, imposta pela pandemia", os shopping centers voltaram a mil em 2021 com a abertura de cinco novos no País. E para 2022 a previsão é de 13 novos: cinco no Sudeste, três no Nordeste, três no Sul e dois no Centro-Oeste, segundo o presidente da entidade, Glauco Humai.

Ausência de mulheres como CEOs

Levantamento recente, feito pela BR Rating, BR primeira agência de rating de governança corporativa do Brasil, envolvendo 486 empresas, sendo 59% de capital nacional e 41% multinacionais, revelou que só 3,5% das corporações têm mulheres atuando como CEOs no país. Essa defasagem, no caso das startups, é vista como desperdício competitivo já que os investidores costumam valorizar a gestão feminina por sua atuação mais detalhista no desenvolvimento da operação.