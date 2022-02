Crescer com a História

O Hill Residencial Taquara é o mais novo empreendimento da Irmãos Kunst, incorporadora de Igrejinha, com mais de meio século de mercado. Trata-se de um edifício de 13 andares, 42 apartamentos e que contará com a presença de uma casa centenária restaurada. Em início de obras, ela anunciou nova opção de planta para o empreendimento. Distribuídos nos pavimentos 9, 10 e 11, os apartamentos possuem área privativa de 133,28m² e três dormitórios, sendo um deles suíte. A nova opção oferece acabamentos exclusivos, como forro de gesso na sala de estar e jantar, piso de porcelanato de grande formato e piso laminado além de persianas motorizadas nos dormitórios.

Hospital para gatos

Especializada em atender felinos em Porto Alegre, a clinica Chatterie deu mais um passo rumo à expansão dos seus atendimentos: o primeiro hospital no RS dedicado só aos gatos, com capacidade para 5 consultórios, 36 leitos de internação e 40 consultas ao dia. Fica em prédio ao lado da clínica, na rua General Neto, as obras já começaram e a previsão é de operar em 10 meses.

Novas lojas no mix

O Praia de Belas Shopping encerrou 2021 com três novas operações em seu mix de lojas: Bacio di Latte, A Página e Callohã, além do quiosque da Água de Cheiro, aberto em janeiro. Para este ano, estão programadas a Lindt, tradicional marca de chocolates suíços, a The Coffee, cafeteria em estilo minimalista, e a Matriz Skate Shop, loja referência no mercado de skate.

Inovação para saúde

A startup Dr. TIS, especializada em gestão de imagens médicas e telemedicina, cresceu 300% na pandemia. Em janeiro deste ano, as teleconsultas aumentaram 150% no País e a telerradiologia tem ajudado a reduzi filas no SUS, indicando que o setor de inovação é promissor para saúde. No RS, a Dr. TIS atende o Hospital Moinhos de Vento e a Santa Casa de Porto Alegre.

Comercial do GBOEX

O GBOEX promoveu semana passada o encontro comercial 2022. Realizado em formato virtual reuniu gerentes, comerciais e consultores de unidades de todo o país para analisar os resultados da área comercial, debater processos, estratégias, gestão e visão de negócios, além de abordar o mercado e fatores de inovação.

Expansão da rede taQi

Depois de Nova Santa Rita, cujas festas de inauguração ocorreram neste final de semana, a rede taQi prepara novas lojas em São Lourenço e Espumoso, totalizando então 87 no RS. Mas os planos para 2022 não param aí. Segundo Carlito Kirschner, vice-presidente do grupo Herval, controladora da rede, estão programadas ainda para este semestre outras lojas em cidades onde a taQi ainda não está. "Temos um plano otimista de expansão, mas, para atingir esta meta, dependemos de pesquisas do nosso time de projetos e do mercado".