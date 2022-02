Quem visita o prédio ou trabalha no Birmann 32, nova referência da Avenida Faria Lima, em São Paulo, já pode experimentar um diferencial: os elevadores mais rápidos do Brasil, com velocidade de 7 metros por segundo, o que equivale a subir três andares em um segundo. Até o topo da torre de 125 metros de altura e 29 andares são apenas 32 segundos. A assinatura do projeto dos 27 elevadores, - 4 para o teatro e 23 para a torre comercial - é a TK Elevator de Guaíba (RS). Eles refletem o estado da arte da engenharia ao combinarem em um projeto único o que há de mais avançado em tecnologia de acionamento, controle e software, Além da torre corporativa integram o empreendimento um teatro e uma praça onde uma baleia de vinte metros de comprimento por seis de largura já virou símbolo e trouxe uma nova dinâmica àquela região.

Contas públicas do RS

Governo gaúcho apresentou nesta quinta-feira números históricos de desempenho de suas contas em 2021, através do secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso: um superávit de R$ 2,5 bilhões, o melhor resultado desde o Plano Real de 1994 e o primeiro positivo desde 2009. Situação similar só em sete exercícios nos últimos 50 anos.

Ocupação de hotéis

Levantamento do Sindha apontou um aumento de 86,06% nas ocupações em hotéis da Capital gaúcha em dezembro de 2021, sobre igual mês do ano anterior. E nos 12 meses a média de ocupação foi de 40,61%, crescimento de 26,99%, quando comparado ao ano de 2020. Para o presidente do sindicato, José Reinaldo Ritter, a tendência é de que cada vez mais esses números voltem a crescer no patamar pré-pandemia.

Sensores de presença

Líder em sensores de presença e relés fotoelétricos no Brasil, a gaúcha Exatron, com sede no Parque Canoas de Inovação, recebeu três reconhecimentos pela revista Eletricidade Moderna. A empresa foi agraciada pelo 12° ano consecutivo como a marca mais vendida de relés para iluminação; pelo 9° ano como a marca mais vendida em minuteria e pelo 19° ano como a marca mais vendida em sensores de presença para iluminação no Brasil.

Novas abraçadeiras

A Tramontina acaba de lançar as abraçadeiras tipo unha que ampliam seu portfólio de soluções para uso em instalações elétricas aparentes. O acessório feito de alumínio serve para fixar eletrodutos em instalações elétricas aparentes mais robustas. Ele é reforçado e oferece alta resistência mecânica, aumentando a sua durabilidade.

Vinícola cresce 29%

A celebração dos 90 anos da Cooperativa Vinícola Garibaldi iniciou em janeiro de 2021 com brindes pela chegada ao marco histórico, e seguiu nos doze meses subsequentes, encerrando o emblemático ano com um crescimento perto dos 30%. O faturamento chegou a R 243,5 milhões.