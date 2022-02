O consumidor brasileiro pagou mais e levou menos produtos para casa em 2021, confirma o fechamento anual do Radar Scanntech. O ano foi desafiador para o varejo alimentar que terminou marcado pela expansão de vendas em valor, 5,2%, sem descontar a inflação oficial de 10,06%, mas queda em unidades vendidas de -6,9%. O crescimento de vendas em valor foi impulsionado pela alta de preços que impactou diretamente o bolso dos brasileiros. E 2022 será ainda mais desafiador, na avaliação do gerente da Scanntech, Tiago Vavassori. "Terá mais destaque e sucesso quem conseguir entender melhor o mercado e seu consumo com base nos pilares do varejo: Sortimento, Preço, Operações e Experiência do Shopper", comentou.

Unicred bate recorde

A cooperativa Unicred registrou em 2021 um resultado superior a R$ 426 milhões, crescimento de 69,7% sobre 2020. O valor, equivalente ao lucro nos bancos tradicionais, que nas cooperativas de crédito é compartilhado proporcionalmente entre cooperados (pois estas são instituições sem fins lucrativos) representa o maior resultado da história da Unicred.

Com a nota do Enem

Com a nota do Enem, é possível iniciar na Estácio a graduação em condições especiais. Os candidatos que a utilizarem poderão receber bolsas de até 100% no curso todo. A ação vale para cursos em diferentes modalidades durante este mês de fevereiro e permite o uso das notas obtidas no exame a partir de 2016.

Ingresso no trabalho

O Instituto Proa oferece 500 vagas para curso de empregabilidade, online e gratuito. Ele se destina a jovens de baixa renda que desejam ingressar no mercado de trabalho e residem em qualquer cidade do RS. Todo o processo de seleção é por Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital que usa inteligência de dados, teste de fit cultural e gamificação.

Vinho encanado na rua

Integrando a agenda do Bento em Vindima, Promoção da Prefeitura de Bento Gonçalves, está previsto para iniciar nos dias 18, 19 e 20 deste mês a programação especial do Vinho Encanado na Via del Vino no centro da cidade. A emblemática atração surgiu junto com a Fenavinho em 1967 e desde então está presente em todas as suas edições.

Lojas para compra de barcos

A fabricante brasileira de barcos Fibrafort, de Itajaí (SC), com mais de 17 mil barcos entregues para mais de 40 revendas no Brasil e 43 países onde possui representação, acaba de anunciar nova operação no país. Agora, clientes gaúchos poderão conhecer mais detalhes sobre todos os modelos, com tamanhos entre 18 e 42 pés, na rede de lojas Marr Sul, que já tem unidades em Porto Alegre, Passo Fundo, Pelotas e Caxias do Sul. O RS é o segundo maior estado com áreas navegáveis abrigadas, conhecidas por quem aprecia a navegação.