Novo hub de inovação

Gramado terá ainda neste mês um espaço de inovação, impulsionado pela indústria criativa, com o nome de Verso Habitat Criativo. Trata-se de um complexo que ocupará uma área de quase 2.000m2, 30 salas privativas, de espaços menores a ambientes para empresas âncoras, e espaços compartilhados, como salas de reunião, café e área para eventos com arena e auditório. A iniciativa é da empreendedora Maria Júlia Bezzi, com apoio do Grupo Monte Verde e projeto arquitetônico do Estúdio Dozi. Já programam sua mudança para o Verso: Gemelo, Niçara Ecke, Camila Bertoja, GTEK, Larissa Lohmann, Lorita Basics, Mariana Bertoja. A economia criativa representa mais de 2% do PIB nacional, segundo a Firjan.

No Moinhos de Vento

A exposição virtual "Espaço-Tempo Faculdade Moinhos", que está no Hospital Moinhos de Vento, apresenta em storytelling a história de quase um século do hospital e da Escola de Enfermagem, fundada em 1927, da qual resultou em 2019 a Faculdade Moinhos. Com realidade aumentada, possibilita o acesso a vídeos de procedimentos inovadores.

Previsul aceita o Pix

A Previsul acaba de lançar uma novidade: desde segunda-feira, a seguradora passou a aceitar pagamentos via Pix de segurados inadimplentes. A princípio, a nova forma de pagamento está disponível apenas para esse público. Porém, a tendência é que, em breve, a facilidade seja estendida a todos os segurados.

Mais anestesiologistas

Sete médicos anestesiologistas concluíram o Programa de Residência do Centro de Ensino e Treinamento do Sane (CET-Sane) de Porto Alegre. Eles se juntam aos 210 já formados pela instituição desde seu começo em 1969. A especialização dura três anos, acompanhados pelos médicos do serviço. O Sane participou do 1º transplante de coração do RS e o 1º transplante de pulmão da América Latina.

Pré-venda do Lote 43

A Vinícola Miolo de Bento Gonçalves acaba de liberar a pré-venda, pela loja virtual ou tele vendas, do Lote 43 da safra 2020, considerada a Safra das Safras. É para a caixa de madeira com seis garrafas. Ele integra a série dos Sete Lendários e foi elaborado a partir das uvas Merlot e Cabernet Sauvignon, cultivadas no Vale dos Vinhedos. O Miolo Lote 43 se tornou emblemático, lançado nas safras 1999, 2002, 2004, 2005, 2008, 2011, 2012, 2018 e agora 2020.

Shopping Bella Città

O Bella Città, de Passo Fundo, anuncia três novas lojas para o primeiro trimestre deste ano. A partir de março, Letoá Papelaria, Dr. Burger e Off Vision Eyewear & Watches integram o mix de produtos do shopping.